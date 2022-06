Atacante paraense marca dois gols e se torna o maior artilheiro da história da Série D

O atacante paraense Aleílson atingiu uma importante marca na carreira neste final de semana. Após marcar dois gols na vitória do Trem-AP diante o Porto Velho-RO, pela 10ª rodada da Série D, o jogador se tornou o maior artilheiro da história da Quarta Divisão. Em todas as participações no torneio, Aleílson já balançou a rede 28 vezes.

O feito histórico de Aleílson rendeu, inclusive, uma homenagem do Trem-AP nas redes sociais. O clube do Amapá comemorou o feito e ressaltou que o atacante, além do maior artilheiro da história do torneio, foi o que mais marcou pelo clube nesta temporada. Veja:

Em 2022, Aleílson faz um ano impressionante pelo Trem-AP. Foram 12 gols marcados em 13 partidas disputadas pelo Rubro-Negro Amapaense. Em uma dessas partidas, o atacante fez quatro gols e e deu duas assistências na goleada de 10 a 2 contra o Náutico-RR, pela Quarta Divisão.

Com 37 anos, o jogador acumula passagens por vários clubes do Pará, incluindo Remo e Paysandu. Com a camisa do Papão disputou a Série B, mas acabou rebaixado em 2013. Já com a camisa do Remo fez parte do grupo que conquistou o acesso para a Série C em 2015. Além disso, o jogador já disputou a Série D do Brasileirão em oito oportunidades.