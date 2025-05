Paysandu divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde de Jaquín Novillo

O Paysandu divulgou na noite desta sexta-feira (9) um boletim sobre o estado de saúde do zagueiro Joaquín Novillo, machucado no primeiro Re-Pa que decide o Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O atleta bicolor segue em tratamento médico desde o choque com o volante Jaderson, no segundo tempo da partida que deu a vitória ao Remo por 3 a 2. Veja o comunicado do clube na íntegra: