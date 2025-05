Paysandu anuncia Frontini como novo executivo de futebol; ex-jogador já vestiu a camisa do Remo

O Paysandu Sport Club oficializou nesta quinta-feira (8) a contratação de Carlos Esteban Frontini como novo diretor executivo de futebol profissional masculino. Aos 43 anos, o argentino naturalizado brasileiro chega com a missão de fortalecer o departamento bicolor após quatro temporadas de destaque à frente da gestão esportiva do Vila Nova-GO.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Curiosamente, Frontini já tem um histórico ligado ao futebol paraense — como jogador, vestiu a camisa do Clube do Remo, maior rival do Papão da Curuzu. Agora, retorna a Belém em nova função, mas do outro lado da histórica rivalidade Re-Pa.

Após encerrar a carreira dentro de campo em 2021, Frontini assumiu cargos diretivos e rapidamente se destacou. No Vila Nova, participou de importantes processos de reestruturação e modernização do clube, contribuindo para que o time brigasse pelo acesso à Série A nas últimas duas temporadas da Série B — especialmente em 2023, quando o clube goiano terminou a competição a apenas três pontos do G-4.

Graduado em Gestão Financeira e certificado pela CBF Academy no curso de Executivo de Futebol, o novo dirigente bicolor também acumula três especializações na área. Seu último trabalho foi como CEO do Marcílio Dias-SC.

VEJA MAIS

Para o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, a chegada de Frontini representa um avanço estratégico na gestão do futebol. “O Frontini conseguiu fazer dois grandes campeonatos da Série B no Vila, brigando sempre na parte de cima da tabela. É um profissional jovem, mas com boas experiências e potencial. Chega para qualificar nosso departamento”, afirmou.

Motivado com o novo desafio, Frontini destacou o peso do projeto bicolor e a confiança na diretoria. “Foi um acerto rápido. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes, porque acredito muito no projeto, no clube e na direção. Estou muito feliz, com a certeza de que vamos fazer um grande trabalho, brigar por coisas grandes. Já chego em meio a um momento importante que é a final, no domingo, algo especial e para poucos. Estou chegando a um clube que acabou de ser pentacampeão de um torneio onde tem total protagonismo, e agora vamos em busca do título paraense e da recuperação na Série B”, disse.

O novo executivo desembarca em Belém na manhã desta sexta-feira (9) e inicia os trabalhos no Estádio Banpará Curuzu. A apresentação oficial à imprensa está marcada para a próxima segunda-feira (12).