FPF divulga áudio da cabine do VAR durante o lance do pênalti em atacante do Paysandu

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as imagens do lance de pênalti analisado pelo VAR, aos 37 minutos do primeiro tempo do clássico entre Paysandu e Remo, realizado na última quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da final do Parazão.

O lance polêmico e bastante contestado pela torcida remista mostra o atacante bicolor Jorge Benítez invadindo a área do Remo e caindo logo após um possível contato com o volante azulino Pavani, que chegava na marcação logo atrás do avançado.

Confira o lance:

O árbitro Anderson Daronco marcou a penalidade, decisão que foi revisada e confirmada pelo árbitro de vídeo Wagner Reway, credenciado pela FIFA. Rossi cobrou e diminuiu a vantagem remista até aquele momento.

Na primeira partida da decisão, o Remo levou a melhor e venceu o Paysandu por 3 a 2, diante de um Mangueirão lotado com torcedores dos dois lados. Os gols azulinos foram marcados por Janderson, Klaus e Sávio. Pelo lado bicolor, Rossi e Benítez balançaram as redes. A grande final será decidida no próximo domingo (11), no mesmo estádio.