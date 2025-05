Zagueiro do Remo comemora vitória e gol no Re-Pa, mas reforça cautela: 'É uma vantagem mínima'

Após a vitória no clássico Re-Pa desta quarta-feira, o elenco azulino retornou aos trabalhos com bola, de olho no jogo da volta, marcado para este domingo (11). O clima entre os atletas, é claro, não poderia ser outro que não fosse a alegria, sobretudo para quem marcou pela primeira vez com a camisa do Remo, caso do zagueiro Klaus.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Foi uma noite muito feliz, uma vitória no clássico com casa cheia e em fim de campeonato. Muito alegre em conseguir fazer esse gol, ajudar o nosso time e dar a alegria ao torcedor, sem contar que foi meu primeiro gol com a camisa do Remo", disse ele em conversa com os jornalistas que acompanharam a reapresentação azulina.

Klaus se mostrou contente com o desempenho tático do time, mas reforçou que é necessário manter a tranquilidade, haja vista a reação bicolor que, em menos de 10 minutos, tirou uma vantagem de 2 a 0 e voltou para o jogo pressionando o Leão Azul. Ele lembra da conversa com os companheiros no vestiário durante o intervalo.

"Foi um clima de retomar o que a gente já tinha feito no começo do jogo. Entramos concentrados, intensos e num déficit de atenção e deixamos eles empatarem. Colocamos a cabeça no lugar e voltamos unidos para dentro de campo. Assim conseguimos jogar, envolver e fazer o gol que nos deu a vitória."

VEJA MAIS

Agora, segundo ele, o time precisa voltar o mais rápido para não perder o embalo, levando em conta que, após a decisão do domingo, o time segue na disputa da Série B, onde é o atual terceiro colocado na tabela.

"São poucos dias para retomar e um clássico desgasta muito. A gente tem pouco tempo de recuperação e precisamos usar da melhor forma possível. A parte mental dessa vantagem é não pensar muito nela. Dentro do jogo abrimos uma vantagem e de repente ficou complicado. Então é uma vantagem mínima. Domingo temos que entrar bem concentrados para carimbar esse título", diz ele, que também comentou a situação do companheiro Jaderson, acometido de uma concussão cerebral após um violento choque com o zagueiro Novillo.

"Na hora eu já vi o jefferson no chão e chamei a ambulância rápido, pois vi que era sério. Nós vamos bastante nessas bolas. Foi um choque dramático. Ambos os times se unem em oração, em pensamento positivo para que os dois saiam da melhor forma", encerra.