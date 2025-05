Remo anuncia o esgotamento dos ingressos de arquibancada para o Re-Pa deste domingo (11)

Por meio de suas redes sociais, o Clube do Remo informou que os ingressos de arquibancada para o próximo Re-Pa que define o Campeão Paraense de 2025 já estão esgotados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Remo e Paysandu entram novamente em campo neste domingo, a partir das 17 horas, direto do Mangueirão, na finalíssima do Campeonato Paraense. No jogo de ida, o Leão Azul venceu por 3 a 2 e agora joga até por um empate, para sair de campo com a taça Estrela do Norte.

Os ingressos de cadeira cativa ainda podem ser comprados ao valor de R$ 120,00, disponíveis nas lojas nas lojas Rei da Amazônia, lojas do Remo e ingressosa.com