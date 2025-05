Final do Parazão: Benítez quer Paysandu mais focado no jogo da volta

Depois de perder o primeiro confronto da final do Campeonato Paraense para o maior rival, o Paysandu retornou às atividades com bola no CT Raul Aguilera. Sob o comando de Luizinho Lopes, os atletas participaram de um treino regenerativo e algumas atividades físicas. Embora o clima não esteja dos melhores, o elenco parece ter assimilado que a decisão está em aberto e pode ter um desfecho positivo no próximo domingo (11).

Entre os bicolores a sensação é essa. Para o centroavante paraguaio Benítez, autor do gol de empate, o Paysandu tem totais chances de reverter a desvantagem e sair do Mangueirão com a taça de Campeão Paraense. "Eu vejo que creio que foi um primeiro tempo onde o adversário conseguiu marcar e nos acomodamos um pouco, mas depois reagimos e fomos atrás do resultado. Isso mostra que estamos bem focados e temos a capacidade de reaver esse resultado", diz ele, que fez uma boa parceria com o atacante Nicolas. Benítez entrou em campo ainda no primeiro tempo, no lugar de Borasi, que saiu machucado.

O jogador ressaltou ainda a atmosfera que gira em torno do clássico como um fator determinante para a reação bicolor. "O clássico é um jogo especial, uma partida a parte. Você viu como foi. Nossa equipe foi muito bem, entramos, fizemos o nosso jogo com o total apoio da torcida", destacou. Para o próximo e derradeiro duelo, o atacante espera um Paysandu mais concentrado e letal nas oportunidades criadas no ataque.

"No domingo vamos entrar confiantes para trazer esse troféu para cá. A nossa obrigação é fazer gol. Estamos conseguindo criar muito, mas estamos custando para finalizar e trabalhamos muito para melhorar isso", encerrou.