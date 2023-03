Jogador paraense de basquete, Matheus Leoni, brilha em grandes clubes e sonha com Seleção

Grande parte dos atletas começam na prática de esportes ainda quando crianças. Com o jogador de basquete, Matheus Leoni, não foi diferente. Ele começou no esporte aos 7 anos, quando jogava na da Assembléia Paraense. Depois disso, já passou pelo Paysandu, Gran Canaria da Espanha e retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. Hoje aos 20 anos, o ala-armador é um dos grandes nomes na base do basquete nacional.

Agora, Leoni vai disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete (NBB) emprestado para o Cruzeiro, visando mais oportunidades na carreira. Em entrevista ao O Liberal, Matheus falou sobre o começo no basquete e o sonho de jogar no time adulto da Seleção Brasileira, por onde já passou na base e conquistou o Campeonato Sul-Americano de Basquete.



Confira a entrevista

OL: Por que a decisão de trocar o Flamengo pelo Cruzeiro agora?

Matheus Leoni: A decisão de vir jogar o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro foi visando mais o meu desenvolvimento. No Flamengo tive poucas oportunidades, acredito que muito por conta da minha idade.

OL: Quais as projeções para o futuro da carreira no basquete?

ML: Creio que sempre aproveitei as oportunidades que me deram da melhor forma possível, mas quero ter mais oportunidade para firmar meu nome no cenário nacional. Por isso também a decisão de jogar o NBB por empréstimo no Cruzeiro.

OL: Como foi o começo da carreira no esporte?

ML: Comecei com 7 anos, sempre sonhei em ser jogador e desde o primeiro dia que comecei a jogar esse esporte soube disso. A minha maior influência foi o meu pai, que foi jogador. Comecei jogando na Assembleia Paraense, lugar que fiquei até os 11 e logo depois fui jogar no Paysandu, onde fiquei por 2 anos. Aos 15 anos fui jogar o Paulista pelo Palmeiras e com 16 me mudei pra Espanha, pra jogar no Gran Canaria, voltei com 18 anos pra jogar o NBB pelo Flamengo.

OL: Você já defendeu a camisa do Brasil uma vez, quais os sonhos para um futuro na Seleção?

ML: Defender meu país é um sentimento indescritível, é também um reconhecimento pelo seu trabalho árduo. Uma das minhas metas é voltar a vestir a camisa do Brasil na seleção adulta, e conquistar algo, seja um Sul-Americano ou uma Copa América, acho que não teria honra maior que essa.