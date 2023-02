Brasil é classificado para o Mundial de Basquete após vencer Estados Unidos

Após vencer os Estados Unidos por 82 a 76, a Seleção Brasileira de basquete garantiu a última vaga das Américas no Mundial de 2023. A partida decisiva aconteceu neste domingo (26/02), em Santa Cruz do Sul (RS).

O confronto foi acirrado tendo em vista a vitória da equipe estadunidense por ser a primeira com passaporte carimbado para a Copa do Mundo, e as três derrotas do Brasil nos últimos jogos. Pressionada, mas com boas atuações dos jogadores Yago e Caboclo, a equipe brasileira terminou a segunda etapa das eliminatórias em 4° lugar, do Grupo F, com oito vitórias em doze jogos, atrás dos Estados Unidos, Porto Rico e México.

A seleção levou a pior nos critérios de desempate, entretanto, a eliminatória americana dava sete vagas para o Mundial, sendo para os três melhores de cada grupo e melhor quarto colocado. Dessa forma, o Brasil deu a volta por cima e teve melhor desempenho que a Argentina, que ficou em quarto lugar no grupo E.

O Mundial de Basquete de 2023 começa no dia 25 de agosto e será realizado no Japão, Filipinas e Indonésia. A competição definirá as vagas antecipadas para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Além do Brasil, o Japão, Filipinas, Finlândia, Costa do Marfim, Nova Zelândia, Líbano, Canadá, Austrália, Alemanha, Letônia, Itália, Espanha, China, Eslovênia, Lituânia, França, Grécia, Estados Unidos, Jordânia, Sudão do Sul, Egito, Angola, Irã, Cabo Verde, Geórgia, Montenegro, Porto Rico, México, República Dominicana e Venezuela disputarão o Mundial.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)