Mangueirão pode receber jogo do Brasil em 2023 destinado à preservação da Amazônia; entenda

O Mangueirão pode estar na rota da Seleção Brasileira nos próximos meses. De acordo com apuração do jornalista André Rizek, do SporTV, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja realizar um jogo da equipe masculina principal na Amazônia em 2023. A partida, que será disputada em uma Data FIFA, contra outra seleção, fará parte de uma campanha pela preservação ambiental.

Ainda de acordo com o jornalista, o Brasil atuaria, pela primeira vez na história, com uma camisa inteiramente verde, também em homenagem à flora amazônica. A informação ainda não foi confirmada pela CBF, mas deverá ser anunciada em breve.

"Então, a informação que quero dar hoje é que, pela primeira vez na história, a seleção brasileira vai fazer um jogo inteiramente vestida de verde. Isso nunca aconteceu. Vai acontecer agora numa Data Fifa contra outra seleção. Ainda não se sabe qual seleção será essa. Mas vai ser um jogo na Amazônia para falar sobre a preservação da Amazônia, para falar da importância que a Amazônia tem para o mundo", comentou o jornalista durante o programa Seleção SporTV.

Causa de "sobrevivência"

Tragédia do povo Yanomami foi fundamental para que a CBF realizasse um jogo na Amazônia. (Reprodução/Junior Yanomami/Condisi-YY)

Rizek diz que a CBF buscará no próximo ciclo de Copa do Mundo realizar partidas que abracem causas humanitárias caras ao povo brasileiro. A ideia seria desvencilhar o uso do símbolo da entidade e da camisa da Seleção de atos políticos, como ocorreu nos últimos anos.

Ainda segundo a apuração de Rizek, a tragédia humanitária envolvendo o povo Yanomami foi fundamental para que a CBF realizasse um jogo na Amazônia.

"A Nike, fornecedora, adorou a ideia. A informação é segura. Então, o Brasil fará um jogo inteiramente de verde, na Amazônia, e a renda será inteiramente revertida para a SOS Amazônia, que é uma instituição que trabalha pela preservação ambiental. E a ideia é que a CBF traga essas pautas de sobrevivência e de todos os brasileiros para mais próximo da seleção brasileira", disse Rizek.

Estádios na briga

Arena da Amazônia é favorita para receber jogo do Brasil (Chico Batata/Agecom)

Além do Mangueirão, outros dois estádios aparecem como cotados para receber a partida da Seleção Brasileira na Amazônia. O mais favorito deles, talvez, seja a Arena da Amazônia, em Manaus, que já recebeu vários jogos do Brasil e foi uma das 12 sedes do país na Copa do Mundo de 2014.

Arena Pantanal, em Cuiabá, também pode receber jogo (Divulgação)

Correndo por fora está a Arena Pantanal, em Mato Grosso, estado que faz parte da Amazônia Legal. O local, que também abrigou jogos da Copa do Mundo de 2014, recebeu a Seleção apenas uma vez, nas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Já o Mangueirão é o único estádio recém-reformado da lista. O Colosso do Bengui, que está fechado há mais de dois anos para reparos, será entregue no dia 19 de março, no clássico Re-Pa pelo Campeonato Paraense de 2023. A nova estrutura estará de acordo com todas as normas da FIFA e da Conmebol.

Última visita

A última vez que a Seleção esteve em Belém foi em 2011. Em setembro daquele ano, os comandados de Mano Menezes venceram a Argentina por 2 a 0 no Superclássico das Américas. Lucas Moura e Neymar fizeram os gols daquela partida.

Apesar da vitória canarinha, o momento mais marcante do confronto ocorreu antes da bola rolar. A primeira vez, o público das arquibancadas cantou o Hino Nacional à capela, após a execução oficial da transmissão.