Museu do Futebol em Belém: Secretaria de Cultura apresenta projeto do novo espaço expositivo

Na próxima quinta-feira (9), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará um evento para apresentar o projeto do Museu do Futebol, que será instalado no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém, nos próximos meses. A reunião acontecerá no auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, às 16h.

O evento será aberto ao público, e contará com a participação de representantes de clubes de futebol, da Federação Paraense de Futebol (FPF), da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL) e da Secretaria de Educação (Seduc).

O Museu será dedicado para divulgação e armazenamento da memória do futebol no Pará e no Brasil, com foco no desenvolvimento do esporte no estado. A pesquisa e curadoria do espaço ficará por conta do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM). O plano é criar um ambiente dinâmico que instigue o público a conhecer mais sobre a história do esporte por meio de tecnologias interativas e outros artefatos.