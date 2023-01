Influenciador paraense revela visita privativa ao Museu da CBF: 'Realizei o sonho da minha vida'

Praticamente um ano depois de realizar um dos maiores sonhos de sua vida, o influenciador digital João Pedro Gomes, morador de Santarém, oeste do Pará, expôs na internet uma visita especial, realizada em fevereiro do ano passado. Foi quando ele, convidado pelo fotógrafo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Lucas Figueiredo, viajou até o Rio de Janeiro conhecer o Museu do Futebol, que fica no prédio da entidade.

João Pedro administra um perfil no Instagram que gera conteúdo relacionado ao futebol e conta, hoje em dia, com mais de 75 mil seguidores. E foi justamente pela rede social que o influenciador contou a sua história. "No dia 22/02/2022, realizei um sonho da minha vida. E isso aconteceu sem eu sequer ter me planejado para aquilo. Foi o dia que recebi um convite do Lucas [Figueiredo] para conhecer o museu da CBF", começa.

O convite veio através de Lucas Figueiredo, que há anos registra todos os momentos da Seleção Brasileira. Na época do convite, a entidade ainda mantinha sérias restrições protocolares devido a pandemia da covid-19, o que acabou tornando a visita ainda mais especial. "Nesse dia, só tinha eu de visitante. A CBF estava rigorosa para visitas e o museu não estava aberto desde o início da pandemia. Ou seja, só podia pisar ali quem trabalhava lá ou se recebesse um convite para ir até lá. E eu não tinha notado o tamanho disso, nem dado conta, nem percebido", revela.

João conta que estava em viagem quando recebeu o convite e por muito pouco não perdeu a oportunidade, haja vista que seu retorno ao Pará havia sido cancelado e ele precisou ficar no Rio de Janeiro por mais alguns dias, tempo suficiente para mudar a vida dele.

"Nesse período de viagem, o Lucas não estava no RJ, logo eu não iria conseguir dar a ele um presente que havia trazido. Mas, coincidentemente, ele chegou um dia após meu voo ter sido cancelado. Foi aí que mandei uma mensagem para ele dizendo que queria entregar o presente. Ele então me disse que era para eu ir até a sede da CBF dois dias depois e dar o presente lá, que ele iria me apresentar também aquele templo do futebol. Fiquei sem acreditar. Fui até lá e ocorreu tudo isso", detalha.

A publicação na rede social tem mais de 1.500 curtidas e centenas de comentários sobre a aventura vivida pelo influenciador paraense, que teve a oportunidade de conhecer a história do futebol brasileiro, um pouco de seus maiores ídolos, entre eles uma estátua do Rei Pelé, além de ter encontrado com o ex-coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista.