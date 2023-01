Tite assina rescisão de contrato na CBF e encerra ciclo de mais de seis anos na Seleção

Técnico da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Tite assinou nesta terça-feira (17) a recisão de contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O treinador já havia anunciado que não renovaria o contrato para comandar a Canarinha após o Mundial do Catar.

Tite esteve na sede da CBF, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, junto com o empresário Gilmar Veloz e mais membros da comissão técnica fixa. São eles: os três auxiliares, Cleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi. Mais os analistas de desempenho Thomaz Araujo e Bruno Baquete.

Na saída, Tite falou brevemente com a imprensa e agradeceu pelo período em que esteve à frente da Seleção Brasileira.

"Aqui é o Adenor falando. Quero agradecer aos atletas, aos funcionários, a vocês da imprensa, com quem pode ter havido divergências de opinião, mas sempre houve respeito", disse o treinador, que segue sem trabalhar por período indeterminado.

Novo técnico

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, promete anunciar o novo técnico da seleção e a nova estrutura do departamento até o fim de janeiro ou até, mais tardar, início de fevereiro. Além de um novo técnico, o mandatário do futebol do Brasil vai contratar um novo diretor de Seleção.

O primeiro compromisso da Seleção é na data Fifa de março. As Eliminatórias para a Copa de 2026 ainda não têm data, mas é possível que comece apenas no segundo semestre.