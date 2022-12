Após eliminação no Catar, colunistas de O Liberal avaliam ciclo do Brasil para Copa do Mundo de 2026

A eleiminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 se deu de forma melancólica. Dona das melhores chances de gol da partida contra a Croácia, pelas quartas de final do torneio, os comandados de Tite sucumbiram a um gol na reta final da prorrogação e foram derrotados pelos europeus nos pênaltis. A saída precoce do Mundial fez com que vários torcedores levantassem dúvidas sobre o futuro do time Canarinho no torneio de 2026.

Tite, dono de incontestáveis números positivos diante da Seleção, dexou o cargo ao final da partida, abrindo espaço para que um "nova era" desse início na Seleção. Afinal, quem deve ser o treinador da equipe mais vitoriosa do futebol mundial.

De acordo com os colunistas do Núcleo de Esporte de O Liberal, um estrangeiro deveria ser contratado para o cargo. Em uma breve análise, Abner Luiz, Pio Netto e Carlos Ferreira apontaram erros da atual gestão da Seleção e avaliaram o que pode ser aproveitado ou não para a Copa da América do Norte, em 2026.

Abner Luiz

Correspondente do Grupo Liberal na Copa do Mundo do Catar, Abner Luiz reforçou a necessidade de uma liderança no comando técnico do Brasil para o próximo Mundial. De acordo com ele, muitos jogadores "faziam o que queriam" no Catar, o que pode ter tirado o foco da Seleção em momentos cruciais do torneio.

"O novo ciclo deve começar com a CBF trazendo um diretor técnico para coordenar a Seleção. A partir disso, trazer um novo treinador. Discute-se muito a escolha de um técnico estrangeiro ou brasileiro, eu quero um profissional competente, antes de tudo. Tem que trazer liderança e disciplina, porque nesta Copa do Mundo vimos que cada um fazia o que queria. Além disso, temos jogadores jovens e promissores, que chegarão mais cascudos no próximo Mundial", avaliou.

Pio Netto

Segundo Pio Netto, falta a Seleção Brasileira dar um "salto de qualidade" quando enfrentar equipes mais qualificadas na Copa do Mundo. De acordo com ele, um novo treinador com mentalidade mais "moderna" trará à equipe mais repertório para momentos decisivos.

"Espero que no novo ciclo, o técnico que assuma, seja estrangeiro ou não, tenha uma visão mais moderna, de aproveitar os melhores jogadores, respeitando o momento de cada um. Só assim poderemos ter mais esperança de um futuro melhor para a Seleção Brasileira", disse Pio Netto.

Carlos Ferreira

Comentarista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira criticou a "limitação tática" da Seleção Brasileira no Catar e defendeu a contratação de um treinador estrangeiro para dirigir a equipe no próximo mundial. Ele, inclusive, avaliou dois nomes cotados para assumir o cargo: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Carlo Ancelloti, do Real Madrid.

"Penso que é o momento de tecnico estrangeiro pra Seleção. O futebol brasileiro está tomado por treinadores estrangeiros e por que não a Seleção? Gosto da hipótese de Abel Ferreira, do Palmeiras e Anceloti, do Real Madrid. Vamos precisar de tempo para ver o que está de fato para acontecer, mas precisamos de solidez e conceitos avançados, porque a Seleção tem que ser a maior referencia do futebol brasileiro", disse Ferreira.