Secult apresenta à sociedade projeto para instalação do Museu do Futebol; veja

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) vai apresentar na próxima quinta-feira (9) o projeto de construção do Museu do Futebol, um local para celebrar a história do esporte mais praticado do país, que vai funcionar nas dependências do Mangueirão, atualmente em fase final de reforma.

A reunião vai ocorrer no auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, a partir das 16 horas, com entrada franca. A solenidade terá a presença de representantes da imprensa esportiva, Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O espaço terá pesquisa e curadoria do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) da Secult e será inteiramente dedicado à promoção, difusão e a preservação da memória esportiva nacional, com destaque para o esporte no Pará. Toda a estrutura será construída em uma área interna do Mangueirão, que está em fase final de reforma e deve ser entregue no dia 19 de março, com um clássico Re x Pa.

De acordo com o projeto desenvolvido, será possível criar um ambiente dinâmico onde o público seja incentivado a percorrer em alguns metros a gigantesca história do esporte, num itinerário que o levará a prestigiar grandes ídolos, conquistas e momentos marcantes, bem como conhecer os berçários onde nascem ídolos e a ascensão do futebol feminino.

Tudo isso será proporcionado em uma grande estrutura dotada de equipamentos modernos, capazes de alavancar a memória do torcedor paraense, através de histórias, tecnologias interativas, acervos, entre outros.