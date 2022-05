Secult divulga lista provisória de seleção ao Preamar de Cultura e Arte

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) divulgou hoje (16) a lista provisória dos selecionados para o edital do Preamar de Cultura e Arte, que vai disponibilizar recursos para projetos de artistas paraenses.

A relação completa está disponível no site secult.pa.gov.br .

Esta é a lista provisória com 210 projetos culturais selecionados em todo o Estado, com prêmios que variam de R $15 mil a R $70 mil.

O pedido de recurso pode ser realizado entre os dias 17 e 18 de maio, com o envio do formulário anexado no edital para o e-mail editalpreamar2022@gmail.com.

Somente após a avaliação dos recursos é que será publicada a lista final dos selecionados.