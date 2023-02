Re-Pa que vai reabrir o Mangueirão pode ter data adiada, afirma presidente da FPF

O Clássico Re-Pa que vai reinaugrar o estádio Mangueirão, inicialmente marcado para ocorrer no dia 19 de março, pode ter a data alterada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

De acordo com o mandatário da instituição, o ajuste pode ser feito para adequar as partidas do campeonato às datas estipuladas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale destacar que o torneio ficou duas semanas paralisado devido à determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"A suspensão do STJD mexeu no calendário de uma forma que tivemos que nos adaptar. A gente está à mercê da marcação de jogos da Copa Verde e da Copa do Brasil. Então, no início do torneio, não poderíamos cravar uma data exata para os jogos. Por isso estamos soltando as datas devagar, de acordo com o que temos de calendário disponível. O Re-Pa, assim como outros jogos, pode sofrer algumas modificações, mas tudo isso está sob controle e faz parte do planejamento", disse Gluck Paul.

Segundo Ricardo, as datas das últimas três rodadas da primeira fase do torneio devem ser divulgadas em breve. No momento, o Parazão 2023 tem calendário até a quinta rodada, que será disputada no início do mês de março.

"Creio que, agora, tenhamos todas as informações necessárias para divulgar uma tabela da primeira fase. Tivemos recentemente a interdição do Diogão, que trouxe problemas logísticos, mas já solucionamos. Acho que até o final da próxima semana vamos divulgar tudo certo", disse o presidente.

O anúncio de que o Clássico Re-Pa iria reabrir o estádio Mangueirão, fechado há mais de dois anos para reformas estruturais, foi feito em janeiro, durante a festa de lançamento do Parazão 2023. A partida, à priori, seria válida pela sexta rodada do estadual.

No entanto, houve um esforço da FPF e do Governo do Estado para que as partidas da sexta rodada - marcada inicialmente para ocorrer no final de fevereiro - fossem remanejadas para a metade de março. Na época, Gluck Paul disse que haveria uma "inteligência" por parte da Federação para encaixar a rodada na data certa.

Novo Mangueirão terá um Re-Pa como jogo de abertura (Ascom / SEDOP)

O Mangueirão entrou em reforma em fevereiro de 2021 e segundo o Governo do Estado, está com quase 100% das obras concluídas. A nova estrutura do estádio está de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).