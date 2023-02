Mangueirão recebe estruturas para cobertura das arquibancadas

Com menos de 3% para finalizar as obras, o Estádio Mangueirão iniciou o recebimento das estruturas metálicas, que farão parte da marquise e que darão prolongamento à cobertura do Colosso do Bengui.

Como adiantado pelo O Liberal, o Mangueirão ganhará uma cobertura especial, um prolongamento de aproximadamente 10 metros, na marquise do estádio, proporcionando mais conforto aos torcedores, tanto do setor de arquibancadas, quanto os das cadeiras. As treliças foram transportadas da cidade de Castanhal (PA) e com apoio do Detran e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A estrutura será colocada nos próximos dias. Tudo foi detalhado pelo engenheiro e secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Arnaldo Dopazo, em sua conta no Twitter.

Serão oito treliças, quatro de cada lado do estádio. Elas ficarão na cobertura do Mangueirão e serão presos por tirantes, que serão sustentados por grandes blocos. As estruturas, depois que suspensas, receberão telhas e uma manta.

Melhorias

O novo Mangueirão teve a capacidade ampliada, saindo de 35 mil, para um pouco mais de 50 mil. O estádio recebeu reformas estruturais, novas rampas de acesso, além de novas áreas, como restaurantes e camarotes, além da duplicação de banheiros. O estádio recebeu painéis de led, onde irão passar lances da partida, torcedores e servirá também de placar eletrônico.

A bola vai rolar

A data de reabertura do Colosso do Bengui está marcada para o dia 19 de março (domingo), no clássico “Rei da Amazônia” entre Remo x Paysandu, em jogo válido pelo Campeonato Paraense.