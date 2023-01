Novas arquibancadas, banheiros e mais segurança: o que o torcedor pode esperar do novo Mangueirão

O torcedor paraense voltará a frequentar o estádio Mangueirão nesta temporada. Depois de mais de dois anos em obras, o Colosso do Benguí será reinaugurado no dia 19 de março, no clássico Re-Pa válido pela última rodada da primeira fase do Parazão 2023. Após a partida, o local ficará à disposição da Federação Paraense de Futebol (FPF) para a realização dos jogos finais do torneio.

O novo estádio promete dar aos atletas e comissões técnicas o que há de melhor em relação a estrutura de jogo. O Olímpico do Pará terá novo gramado e vestiários, o que vai oferecer melhor comodidade aos protagonistas da partida.

Mas o que muda para o torcedor? Muita coisa, segundo o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Arnaldo Dopazo. Em entrevista exclusiva ao O Liberal ele deu detalhes sobre as mudanças estruturais do novo Mangueirão. Segundo ele, o estádio trará muito mais conforto e comodidade a quem for torcer pelo seu clube do coração.

Secretário adjunto da Sedop, Arnaldo Dopazo (Thiago Gomes/ O Liberal)

Confira as novidades do novo Mangueirão

O Liberal: Sabemos que o gramado do Mangueirão receberá muitas intervenções, mas quais serão os benefícios estruturais do novo estádio?

Arnaldo Dopazo: Há de se destacar que o grande benefício que a obra do Mangueirão teve não ficará visto a olho nu: que é o tratamento da estrutura. Fazendo uma analogia à medicina, o estádio era um paciente doente, que precisava de uma intervenção imediata, pela falta de manutenção de anos anteriores. Em relação à segurança, houve uma preocupação, junto aos órgãos de proteção, em relação a evacuação do estádio em caso de possível sinistro. Por isso, foram criadas várias rampas para facilitar o acesso e a saída do torcedor para as arquibancadas, cadeiras e camarotes. Com relação à obra física, ela está 98% concluída. A parte interna do estádio está concluída. As cabines estão prontas, os camarotes também, assim como o assentamento das cadeiras.

Novos camarotes do Mangueirão (Thiago Gomes/ O Liberal)

OL: O que o torcedor poderá esperar em realação a estrutura das arquibancadas, cadeiras e camarotes?

AD: Outro fator importante foi o aumento da capacidade de público, porque criamos 'rotas de fuga' e conseguimos usar o estádio na capacidade máxima. Criamos também novos camarotes, que ficam atrás do setor das cadeiras, na linha dos banheiros e bares do setor. Essas estruturas [banheiros e bares] foram criadas do lado oposto aos camarotes.

OL: O estado ruim dos banheiros do Mangueirão é uma reclamação antiga dos torcedores. O que podemos esperar de novo nas estruturas?

AD: Foi também criado, que é a grande reclamação do público feminino, novos banheiros. Hoje teremos banheiros em todo o anel superior da arquibancada. Pra você ter uma ideia, o número de banheiros femininos foi de 17 para 39. Além disso, criamos o "banheiro familiar", para que os pais possam levar os filhos criança ao local.

Mangueirão terá novos banheiros depois da reforma (Thiago Gomes/ O Liberal)

OL: Quais serão as novidades do sistema de segurança e monitoramento do novo Mangueirão?

AD: Há também, em relação à segurança, o aumento de câmeras com reconhecimento facial. Elas pularam de 100 para 500 equipamentos. A Polícia terá grande ajuda com esse incremento. A gente já teve casos no Brasil de que pessoas devedoras com a Justiça foram identificadas em estádios por conta de mecanismos de reconhecimento facial. Agora, o Mangueirão terá um contato direto com o TJ, MP, e terá uma área de detenção. Toda essa parte de logística para que os órgãos possam operar será disponibilizada. Será, também, criado um batalhão da PM no estádio.

OL: O que se sabe sobre a administração do estado? Haverá parcerias com empresas privadas?

AD: A Sedop hoje é a responsável pelo estádio, porque ele está em obras. A partir do momento que a reforma for finalizada, vamos passar o estádio para a Seel [Secretaria de Estado de Esporte e Lazer]. A Seel será responsável por essa administração geral, tanto na gestão de bares e restaurantes, licitações, como no cuidado com o estacionamento.