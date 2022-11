Novo Mangueirão: Secretaria inicia testes de iluminação e placar eletrônico; veja

O novo Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, deve ser reinaugurado em 2023. Na fase final da reforma, na última quarta-feira (23), a Secretaria de Obras Públicas do Estado (Sedop) realizou os testes de iluminação, placares eletrônicos e de sonorização do espaço.

Os testes tinham como objetivo analisar como os instrumentos estão funcionando, o posicionamento e as condições de trabalho dos objetos. Segundo o secretário da Sedop, Ruy Cabral, as respostas foram positivas.

“Estamos fazendo os testes e avaliações de parte da iluminação tanto do lado A como do lado B, os placares eletrônicos, a maneira como eles são operados, como estão funcionando, qual é a resposta que esses instrumentos podem nos dar, avaliando as condições de trabalho tanto da iluminação como do placar, além da sonorização, que são elementos importantes para a questão da segurança. Graças a Deus, obtivemos o resultado positivo do nosso trabalho, que vem se desenvolvendo há algum tempo, trazendo melhores condições para o torcedor no sentido de informações, evacuação e as informações são precisas para grandes eventos, para os grandes jogos que aqui vão acontecer”, declarou Ruy Cabral.

Painel de LED de 72 metros quadrados, que reproduz as imagens em alta definição (Agência Pará)

O novo Mangueirão terá 560 refletores, sendo que 312 já foram instalados. O placar eletrônico também foi aprovado. O espaço contará com um painel de LED de 72 metros quadrados, que reproduz as imagens em alta definição.

Segundo Ruy Cabral, a parte externa do Mangueirão, como o estacionamento, já está quase pronta. A área foi ampliada e terá capacidade para mais de 7 mil carros.

“Outra etapa que nós também avançamos bastante é a questão da urbanização externa. O aproveitamento total daquela área que antes era matagal, lamaçal, hoje está totalmente em operação para ampliarmos para um estacionamento externo e dar melhor condição para aqueles que chegam de veículo próprio até aqui”, concluiu Cabral.

O Mangueirão entrou em reforma em fevereiro de 2021 e segundo o Governo do Estado, está com 97% das obras concluídas. A nova estrutura do estádio está de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).