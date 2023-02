Astros da NBA estiveram em Belém e relembram experiência no All-Star Game: 'comi muito'; vídeo

Que a cultura paraense, particularmente a culinária, é exaltada Brasil a fora, todo mundo sabe. O prestígio paraense, porém, ultrapassou barreiras e deixou boa impressão em astros da NBA, a liga norte-americana de basquete. Durante o final de semana do All-Star Game, evento que reúne os maiores nomes da liga para jogos e dinâmicas, dois jovens talentos relembraram os momentos em que estiveram em Belém do Pará.

O youtuber e influencer Caio Teixeira, do canal "NBA Brasil", teve a oportunidade de conversar com Jabari Smith e Jalen Duren, jogadores que entraram na maior liga de basquete do mundo na atual temporada. Ambos participaram da Copa América de Basquete, realizada em 2019 no 'Mangueirinho'.

'Estive no Brasil para um campeonato com a seleção sub-16 dos EUA. Campeonato da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) em Belém", disse o craque do Houston Rockets e escolha número 3 do Draft (evento de recrutamento do basquete universitário para a NBA).

Jabari Smith durante a Copa América 2019, em Belém (Divulgação/USA Basketball)

Perguntado se aprendeu alguma expressão paraense no período em que esteve aqui, Jabari brincou.

"Não (risos). Eu estava totalmente perdido. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito", reforçou.

Quem tirou mais proveito se deliciou com a riqueza gastronômica do Pará foi o pivô Jalen Duren, do Detroit Pistons. A escolha número 13 do Draft 2022, que também mostrou talento no Mangueirinho e hoje brilha nas quadras dos EUA, elogiou a cidade.

"Eu estive em Belém, há alguns anos, para um campeonato da FIBA. Estava quente, muito quente (risos). Eu não aprendi nenhuma palavra, mas comi muita comida. Eu gostei da comida e da cultura. Eu pude ver muito da cultura deles, me diverti bastante", ressaltou.

Jalen Duren com a taça conquistada pela seleção norte-americana no Mangueirinho (Divulgação/USA Basketball)

Além Jabari Smith e Jalen Duren, o ala AJ Griffin, que joga no Cleveland Cavaliers participou da Copa América na capital paraense. A escolha 16 do Draft, porém, não participou do final de semana do All-Star Game.