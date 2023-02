Ex-jogador de basquete do Paysandu sobre LeBron James: ‘Ocupou o espaço deixado pelo Jordan’

Um dos maiores de todos os tempos no basquete, LeBron James fez história na madrugada da última quarta-feira (8). O ala dos Los Angeles Lakers superou a marca de 38.387 pontos e bateu o recorde de Kareem Abdul-Jabbar, para se consagrar o maior cestinha da história da NBA.

Mas as conquistas não param por aí, já que o próprio LeBron já disse que ainda vai jogar por mais alguns anos. O próximo recorde que o jogador visa são os 49.737 do brasileiro Oscar Schmidt para se tornar o maior pontuador da história do basquete.

VEJA MAIS

Com base nos feitos e influência de LeBron James nos apaixonados por basquete, a equipe de O Liberal conversou com o ex-jogador de basquete do Paysandu, Paulo Seráfico. O ex-atleta também é presidente da Associação de Basquetebol Paraense Master.

Paulo falou sobre o impacto de LBJ sobre jogadores e ex-jogadores apaixonados por basquete em Belém: "LeBron James, hoje, é a grande referência no basquete mundial. Ocupou o espaço deixado pelo Michael Jordan. Esse recorde de pontos ratificou o grande basquetebolista que ele é. Serve como exemplo para todos os atletas, e é admirado e respeitado por todos os apaixonados pelo basquete", afirmou.

Em relação ao cenário do esporte no Pará, Paulo foi questionado sobre a possibilidade de algum dia termos um brasileiro como destaque na NBA, e, principalmente, um paraense. Apesar de não definir as chances como impossível, o ex-atleta admitiu, sem se aprofundar nas razões, que o panorama não é o melhor.

"Temos um brasileiro que atingiu a maior marca de pontos no mundo, Oscar Schmidt. No entanto, um paraense [se destacar] é muito difícil, impossível não diria, mas difícílimo", concluiu Paulo.