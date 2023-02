LeBron James quebra recorde histórico e se torna o maior pontuador da NBA em todos os tempos; vídeo

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, superou a marca histórica pertencente ao ex-jogador Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior pontuador da história da NBA.

A marca foi alcançada durante a derrota do Lakers para o Oklahoma City por 133 a 130. O ala precisava de 36 pontos para superar os 38.387 pontos de Kareem. Fez 38, exatamente a idade do astro, que nem pensa em parar.

LeBron não dá nenhum sinal de que esteja disposto a se aposentar das quadras, mesmo aos 38 anos de idade. Ele chega à beira dos 40 melhor que outros astros do esporte mundial, como Kobe Bryant e Cristiano Ronaldo.

Os maiores cestinhas da NBA:

LeBron James: 38.390 pontos em 1.410 jogos

Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 pontos em 1.560 jogos

Karl Malone: 36.928 pontos em 1.476 jogos

Kobe Bryant: 33.643 pontos em 1.346 jogos

Michael Jordan: 32.292 pontos em 1.072 jogos.

O recorde da NBA foi quebrado em sua 20ª temporada. LeBron estreou na principal liga de basquete norte-americana em 2003, aos 18 anos, atuando pelo Cleveland Cavaliers. Ele jogou ainda por Miami Heat, Cavs (de novo) e desde 2018 está no Los Angeles Lakers. Nos últimos anos, o veterano aumentou a média de sua pontuação, chegando aos 25 por partida, entre 2019 e 2021. No ano passado, esse número subiu para 30 pontos e vem sendo mantido na atual temporada.

"O recorde de pontuação nunca sequer foi pensado na minha cabeça, porque sempre fui um cara que passa primeiro. Sempre adorei a emoção de ver o sucesso dos meus companheiros de equipe", disse ele logo após o feito. LeBron nunca sofreu com graves lesões, mas o rendimento físico vem diminuindo nos anos, o que não o impede de ser um fenômeno, na comparação a outros atletas:

Kobe Bryant jogou 20 temporadas na NBA, mas se arrastou nos últimos anos e se aposentou aos 37 com média de 17 pontos por jogo na temporada final.

Michael Jordan abandonou a aposentadoria justamente aos 38 anos e teve média de quase 23 pontos no retorno à NBA.

Roger Federer chegou aos 38 anos brigando por títulos, mas se aposentou aos 41 anos, vencido pelos problemas físicos.

Cristiano Ronaldo acaba de completar 38 anos em baixa. Virou banco na Copa do Mundo e foi para o futebol da Arábia Saudita.

Pai e filho juntos na NBA

LeBron James já disse em entrevistas que sonha em jogar com o filho mais velho, Bronny, de 18 anos. O garoto cursa o último ano do ensino médio e pode entrar no Draft de 2024 para estrear na NBA na temporada de 2024/25. Caso dê certo, ele estará prestes a completar 40 anos quando o filho chegar à liga. O contrato de James com o Lakers termina justamente no fim de 2024/25.

"Preciso estar na quadra com meu filho, tenho que estar com Bronny. Ou no mesmo time ou em uma partida contra ele", garante.