Tite não vai comandar clubes do Brasil em 2023 e tem preferência por times da Europa

O técnico brasileiro Tite, de 61 anos, não deve comandar nenhum time brasileiro em 2023 e tem interesse em clubes da Europa. A informação foi revelada pelo comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

Tite estaria planejando tirar um ano sabático do mercado brasileiro e já recusou uma proposta para comandar a seleção da Coreia do Sul. Ele também teria sido sondado pela seleção do Equador, mas não teria interesse em comandar a equipe.

Tite pretende comandar um time europeu neste ano, com foco principal em clubes da Itália, Portugal e Espanha, pois domina os idiomas falados nos países anteriormente citados, facilitando sua comunicação.

Tite seria o novo técnico do Flamengo, segundo apresentador

O apresentador de televisão e ex-jogador de futebol, Craque Neto, havia afirmado em seu programa que o ex-técnico da seleção brasileira seria o futuro comandante do Flamengo, após a saída de Vítor Pereira. Apesar disso, o clube carioca não deu indicativos de que finalizaria seu contrato com o português.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)