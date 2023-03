Governo confirma Mangueirão para abril e possíveis clássicos da Copa Verde podem ser eventos-testes

Conforme o O Liberal adiantou ontem (10), a reabertura do Mangueirão mudou mais uma vez. Neste sábado (11), o Governo do Estado do Pará oficializou que o estádio será reaberto oficialmente no dia 9 de abril, com a oitava rodada do Campeonato Paraense 2023, que será o clássico Re-Pa, porém, Remo e Paysandu, poderão realizar os eventos-testes no Colosso do Bengui, caso avancem para as semifinais da Copa Verde.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A informação foi dada no perfil oficial do Governo do Estado, no Twitter. As datas disponíveis para a realização dos eventos-testes são os dias 26 e 29 de março. Caso a dupla Re-Pa avance para as semifinais da Copa Verde, os jogos serão realizados no novo Mangueirão. Caso a disputa não seja entre Leão x Papão, outra configuração de evento-testes será organizada.

VEJA MAIS

Arena, conforto e olímpico

O Governo do Estado informou ainda que os eventos-testes foram acordados com a Federação Paraense de Futebol (FPF). O novo Mangueirão ganhou o formato arena e trará ao torcedor muito mais conforto. O Colosso do Bengui continuará estádio olímpico, a pista de atletismo será mantida e será colocada em breve. O estádio ganhou telões de led, além de ter mudado toda a sua iluminação, que também será em led. Outras mudanças no Mangueirão são as rampas, pois o estádio ganhou 14 novas, que possibilitará mais rapidez do torcedor às arquibancadas, além de melhorar o fluxo de torcedores na saída.

Restaurantes e cobertura maior

O Mangueirão também contará com elevadores para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. O estádio também terá restaurantes, atrás dos gols, com o torcedor podendo acompanhar a partida desses locais, além de muitos banheiros, que triplicaram em relação ao antigo Mangueirão. Outro ponto são as cadeiras com encosto colocadas nas arquibancadas, além de uma cobertura maior nas arquibancadas, atraves de estrutura que foi projetada e possibilitará uma extensão da cobertura, dando mais conforto aos torcedores das cadeiras e também da arquibancada.

Tapete estilo Copa do Mundo

Dentro de campo, o gramado é um dos mais modernos. Com a fiscalização do ex-jogador de Remo e Paysandu e agrônomo do Mangueirão, Mesquita, o Colosso do Bengui contará com grama de Copa do Mundo e o “tapete” já está pronto para receber partidas, além de nova drenagem, evitando os alagamentos.