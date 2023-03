Em jogo sem emoções e um atleta expulso, Paysandu empata com Princesa do Solimões pela Copa Verde

Em noite de pouca inspiração, Princesa do Solimões e Paysandu começaram a definir quem avança à semifinal da Copa Verde. No primeiro duelo, na noite desta quarta-feira, em Manacapuru, os dois times não tiveram ímpeto para marcar e saíram com um insosso 0 a 0, deixando a definição para o jogo de volta, no próximo dia 23, na Curuzu.

Os dois times fizeram um primeiro tempo bastante moroso, sem boas chances de gols ou jogadas de criatividade. Devido a paralisação por falta de energia elétrica, os dois times vieram meio devagar em campo, com o Princesa ligeiramente avançado, sobretudo com investidas pela lateral-direita. Por lá os donos da casa tentaram várias vezes, sempre abafados pela defesa bem posicionada de Wanderson.

Do outro lado, o Paysandu tentava se manter ofensivo com os passes de Ricardinho, bem posicionado no meio bicolor. Através dele o time chegou algumas vezes, sem o devido perigo efetivo. Aos 17, ele tentou ligar Mário Sérgio no ataque, mas a defesa se adiantou e tirou para a lateral. Aos 20, o Princesa ensaiou uma jogada na área bicolor, Tico tenta o chute, defendido por Thiago Coelho.

Princesa do Solimões x Paysandu Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

A melhor oportunidade de defesa do Papão foi na reta final do primeiro tempo. Bruno Alves correu pela direita, foi para cima da marcação e fez o cruzamento rasteiro. Na sobra, Rithely finalizou no chão e quase engana o arqueiro Waldson. Sem mais emoções as duas equipes foram para o vestiário, à espera dos 45 minutos finais.

Aos 20 minutos veio a chance mais contundente dos bicolores. Bruno Alves recebeu na defesa e investiu na área adversária até fazer o cruzamento pelo alto. A bola rebateu na defesa e sobrou para Vicente, que soltou um torpedo na trave de Waldson. Quando não dava para piorar, o Papão ainda perdeu o zagueiro Henriquez Bocanegra, que já tinha sido advertido com um amarelo, mas foi reincidente e acabou levando o vermelho, deixando o time com um jogador a menos em campo.

Tecnicamente a partida apresentou um nível muito abaixo do esperado, com os dois times correndo bastante, mas sem efetividade na hora de finalizar. Aos 30, Vicente, que entrou no lugar de Hernandez, tentou o chute, isolando a redonda longe da meta. Na outra tentativa, agora de Caio Mello, a bola novamente passou longe da trave. O técnico Márcio Fernandes fez algumas mudanças no time na tentativa de corrigir a postura e, quem sabe, marcar o primeiro.

No entanto, o panorama da partida foi ficando cada vez pior. Quase todo o meio-campo foi alterado. Saíram Rithely, Ricardinho e Hernandez para as entradas de Gabriel Davis, Eric e Vicente. O último teve boas oportunidades, a última dela aos 49 minutos, sendo parado com falta. Foram pelo menos duas boas oportunidades do atacante, que insistiu nas jogadas de chute longo, no entanto, não foi dessa vez que ajudou o time e o resultado da partida foi o amargo 0 a 0.

Próximo jogo

O confronto de volta será no dia 23 de março, às 20 horas, no estádio da Curuzu. Para o duelo o Papão não terá Bocanegra, que foi expulso. Além disso, sete atletas estão no departamento médico, enquanto os demais voltam suas atenções para o Campeonato Paraense, onde o time joga no próximo domingo (12), contra o Independente, no Navegantão. O Paysandu é o atual campeão da Copa Verde e corre atrás do quarto título da competição regional.

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 8 de março

Hora: 21h (de Belém)

Local: Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão

Cartões Amarelos: Henriquez, Juan Pitbull (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Henriquez Bocanegra (Paysandu)

Arbitragem: Jackson Rodrigues da Silva (AC)

Auxiliares: Rener Santos de Carvalho (AC) e Iago Bruno Carvalho Nascimento (AC)

Quarto árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AC)

Paysandu: Thiago Coelho; João Vieira, Henriquez, Wanderson, Juan Pitbull (Iarley); Jiménez, Rithely (Gabriel Davis), Ricardinho (Eric), Hernandez (Vicente); Bruno Alves, Mário Sérgio (Fernando Gabriel).

Técnico: Márcio Fernandes.

Princesa do Solimões: Waldson; Koffi (Luciano), Juninho (Caio Mello), Jonas Fabrício; Tico, Frank (Dudu), Max (Toró), Rodolfo; Bombado e Ivanzinho.

Técnico: Aderbal Lana.