Para afastar a crise, Paysandu encara Princesa do Solimões pelas quartas de final da Copa Verde

O Paysandu quer trazer de volta aos vestiários bicolores a tranquilidade obtida no início da temporada. Para voltar a sintonizar a energia positiva dentro da Curuzu, o clube precisa voltar a vencer, com urgência. A oportunidade perfeita para isso parece ser nesta quarta-feira (8), às 21h (de Belém), pelas quartas de final da Copa Verde. No estádio Gilbertão, o Bicola enfrenta o Princesa do Solimões-AM para afastar de vez as incertezas quanto ao desempenho da equipe na temporada.

Regulamento

Ao contrário das duas primeiras fases da Copa Verde, as quartas de final do torneio são disputadas em jogos de ida e volta. Se classifica à próxima fase quem tiver vantagem no placar agregado dos duelos. Caso a soma dos resultados fique empatada, a equipe que avançar na competição será conhecida na disputa de pênaltis.

Como vem o Paysandu?

O ano de 2023 do Paysandu começou muito bem. A equipe alviceleste venceu, com certo conforto, os primeiros desafios do calendário - Itupiranga e Tapajós, pelo Parazão, e Real Ariquemes-RO, pela Copa Verde. No entanto, as vitórias apertadas diante de Castanhal e Bragantino fizeram a Fiel Bicolor, e a comissão técnica, ligarem um sinal de alerta.

O grande revés, no entanto, ocorreu no último sábado (4). Pela quinta rodada do estadual, o Papão perdeu para o Caeté, por 2 a 1, e viu o maior rival, o Remo, disparar na liderança do Parazão. Após a partida, o clima no vestiário ficou instável, o que fez com que o técnico Márcio Fernandes fizesse duras críticas ao comprometimento da equipe. Para completar o caos, no dia seguinte à derrota, o Bicola dispensou dois atletas, os laterais Igor Bosel e Juan Tavares.

Lesões e mais lesões

A realidade bicolor se torna ainda mais complicada devido ao excesso de jogadores lesionados neste início de temporada. Em pouco mais de 10 semanas de treinamentos - incluindo aí a pré-temporada - o departamento médico bicolor já registrou 11 lesões. Muitos desses jogadores, inclusive, ainda estão sob cuidados intensivos e não foram relacionados para o jogo.

São desfalques do Papão os seguintes jogadores:

Genílson (lesionado)

Naylhor (lesionado)

Samuel Santos (lesionado)

Eltinho (lesionado)

Alex Matos (lesionado)

Stéfano Pinho (lesionado)

Eric Vieira (não está regularizado)

Retornos

Apesar da condição difícil, nem tudo é problema para a comissão técnica. Diante do Princesa do Solimões, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos de Bruno Alves e João Vieira, ausentes da partida contra o Caeté por estarem suspensos.

Como está o Princesa?

Assim como o Paysandu, o Princesa do Solimões vive uma crise. O time comandado pelo técnico Aderbal Lana vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Amazonense, diante do Parintins e Amazonas. Na Copa do Brasil, a equipe empatou em 1 a 1 com o Ituano, também em casa, mas foi eliminada.

Além disso, o Tubarão do Norte terá um importante desfalque. O paraense Aleílson, principal goleador do time, que marcou oito gols na temporada 2023, estará fora do duelo por suspensão.

Ficha técnica

Princesa do Solimões x Paysandu

Quartas de final da Copa Verde - jogo de ida

Data: quarta-feira, 8 de março

Hora: 21h (de Belém)

Local: Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão

Arbitragem: Jackson Rodrigues da Silva (AC)

Auxiliares: Rener Santos de Carvalho (AC) e Iago Bruno Carvalho Nascimento (AC)

Quarto árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AC)

Paysandu: Thiago Coelho; João Vieira, Wanderson, Bocanegra e Juan Pitbull; Jiménez, Rithely e Felipe Gabriel; Bruno Alves, Mário Sérgio e Vicente. Técnico: Márcio Fernandes.

Princesa do Solimões: Waldson; Tico, Eric, Juci e Wesley; Koffi, Toró e Emerson Bombado; Jonas, Frank Alberto e Max Nóbrega. Técnico: Aderbal Lana.