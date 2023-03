Meia do Paysandu faz alerta sobre técnico do Princesa: 'ele sabe quem estará enfrentando'

O Paysandu inicia mais uma etapa em busca do tetracampeonato da Copa Verde. A partir desta quarta-feira, os bicolores entram em campo para decidir, e, jogo de ida e volta contra o Princesa do Solimões, quem permanece na competição regional. A volta está programada para o próximo dia 23, na Curuzu.

Embora a situação do elenco esteja comprometida numericamente, o técnico Márcio Fernandes tem alguns jogadores importantes à disposição, entre eles o meia-atacante Bruno Alves, que esteve de fora na última partida, por conta de suspensão, e vira opção direta para a armação bicolor. "É o professor que escolhe ali. A gente trabalha para ter a oportunidade. Mas creio que vou jogar sim, estou preparado, disposto a conseguir os três pontos", garante.

Bruno reconhece que o momento é delicado, sobretudo após a derrota para o Caeté, que quebrou a invencibilidade do time neste início da temporada e os vários desfalques por lesão. "A gente perder os companheiros por assim é complicado. Muda um pouco o esquema de jogo montado pelo Márcio. Mas os caras que estão entrando estão dando conta do recado. Esse jogo contra o Caeté foi a parte. A gente não entrou na concentração que deveria para o jogo. Esses erros não podem aconteçam", reforça.

Para surpreender o adversário em casa, o Papão conta com um apoio importante, as lembranças de um atleta que há pouco tempo esteve no futebol amazonense e conhece bem o estilo de jogo do Princesa do Solimões. "A equipe tem um perfil de jogo que não muda. O treinador que está lá é o Aderbal Lana, referência no futebol amazonense. A gente sabe que eles são um time difícil lá dentro, mas vamos buscar a vitória, estamos trabalhando para isso. Passei um pouco do que eu sei sobre a equipe, o clima que vamos enfrentar lá, então acho que estamos preparados", entrega o atacante Gabriel Davis.

Gabriel chegou ao Paysandu na metade da temporada passada, vindo do Amazonas. Por lá, esteve no Manaus em 2021 e Amazonas em 2022. Dos tempos de Barezão ele ressaltou que as dificuldades vão além das quatro linhas e o grande eixo de locomoção está à beira do gramado e atende pelo nome de Aderbal Lana. "É um time com estilo de jogo perigoso. Eles não desistem do primeiro ao último minuto. Temos que estar atentos do início ao fim. O Aderbal é um treinador consolidado lá, sabe o que tá fazendo e quem estará enfrentando", alerta.

Além de entregar a estratégia do técnico, Gabriel Davis acredita que a derrota do Paysandu para o Caeté foi um detalhe na campanha irretocável que o time vem traçando desde o final do ano passado, com a conquista da própria Copa Verde. "É importante estar sempre vencendo, buscando o melhor rendimento. Estávamos há 12 jogos sem perder, desde o último jogo do brasileiro até agora. Fomos campeões da Copa Verde invictos. É um clube acostumado a vencer, tem cobrança, mas temos que trabalhar para conseguir manter esse nível", resume.