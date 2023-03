Adversário do Remo na Copa do Brasil, São Luiz-RS possui jogador que vestiu a camisa do Paysandu

O Remo enfrenta o São Luiz-RS, na próxima quarta-feira (8), pela segunda fase da Copa do Brasil, às 20h, no Baenão, em jogo único. Quem vencer avança na competição e coloca a mão na grana de R$2.1 milhões de cota ofertado pela CBF. O time gaúcho vive o aposto do Leão no estadual e possui um jogador que já vestiu a camisa do Paysandu, grande rival do Leão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

No elenco a equipe do Sul do país possui um jogador que já esteve em Belém e defendeu o Paysandu. O lateral-esquerdo Márcio Goiano, de 38 anos, está na quinta temporada defendendo o São Luiz e é titular absoluto na equipe este ano, com 12 partidas disputadas. Márcio Goiano defendeu o Paysandu na temporada de 2010.

Márcio Goiano atuou pelo Paysandu em 2010 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

O São Luiz terá que encarar a boa fase do Remo e a pressão do torcedor azulino no Baenão, que enfrentou grandes filas nas lojas do clube para adquirir o ingresso para o jogo. A equipe gaúcha chega para a partida pressionada, já que vive um momento ruim no estadual e corre o risco de rebaixamento, porém, está na segunda fase após eliminar o favorito Juventude-RS, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro este ano. Quem vencer segue no torneio, em caso de empate, a vaga na próxima fase da Copa do Brasil será decidida nas cobranças de pênaltis.

O outro lado

O Remo está na segunda fase após derrotar o Vitória-ES, por 1 a 0 e vive uma fase tranquila neste início de temporada. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo segue invicta no ano e com 100% de aproveitamento. São cinco jogos pelo Campeonato Paraense, um pela Copa do Brasil e outro pela Copa Verde, com sete vitórias, a última foi diante da Tuna, no clássico pelo estadual, 2 a 1 de virada e com um time recheado de reservas, que foram poupados para o confronto diante do São Luiz.