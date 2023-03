Promoção de ingressos para jogo do Remo na Copa do Brasil atrai multidão às bilheterias do Baenão

Nesta quarta-feira começa a jornada azulina na reta final da Copa do Brasil. A partir das 20 horas deste dia, o Clube do Remo enfrenta o São Luiz-RS, no estádio Evandro Almeida. A decisão acontece em partida única. Após essa fase, os clubes aguardam sorteio para definir os próximos confrontos, em disputas de ida e volta. Disposto a pressionar o adversário do início ao fim, o Leão Azul lançou uma promoção de ingressos para incentivar a presença maciça do Fenômeno Azul, e na manhã desta segunda-feira, muita gente compareceu ao estádio, atendendo ao chamado da direção azulina.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, data da partida, o Leão anunciou uma promoção especial para elas. Os ingressos para o jogo custarão R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 60,00 para as cadeiras. No entanto, todas as mulheres terão direito a meia-entrada nas arquibancadas. Como resultado, o interesse atingiu um nível acima do esperado. Centenas de pessoas foram até o estádio para comprar os bilhetes.

Filas Remo

No entanto, ao contrário dos demais ingressos, as meias-entradas para as mulheres só estão sendo comercializadas nos dias 6 e 7, nas lojas do Remo. Na modalidade em questão, é permitida a venda de um bilhete por CPF cadastrado no sistema do clube. Assim como as meias-entradas femininas, os demais ingressos também poderão ser adquiridos nas lojas do clube. No entanto, eles estarão à venda até o dia do jogo, 8 de março, ou até durar o estoque.

Fator financeiro

Vale lembrar que a partida entre Remo e São Luiz-RS tem um valor bem maior do que a participação na terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer o duelo vai garantir uma cota no valor de R$ 2,1 milhão, referente à premiação dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale destacar que ambas as equipes já garantiram R$ 1,650 milhão em cotas por chegarem até a segunda fase da competição.