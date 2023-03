Executivo de futebol do Remo elogia postura dos jogadores da base e diz: 'qualidade não tem idade'

A vitória do Remo diante da Tuna, de virada, no Souza, no primeiro clássico do Parazão, manteve o Leão Azul invicto e 100% na temporada. Mas o triunfo diante da Lusa foi especial para o clube, pois foi conquistado com boa parte dos atletas oriundos das categorias de base do clube. O técnico Marcelo Cabo se emocionou na entrevista coletiva e o executivo de futebol do Leão, Thiago Gasparino, fez questão de mostrar a importância do elenco ser composto por vários jovens.

Gasparino é peça-chave nas contratações do clube, assim como o técnico Marcelo Cabo. Além de administrar o elenco, Gasparino sabe da importância de ter no time jovens das categorias de base.

“Foi um dia especial, uma excelente vitória fora de casa, uma sequência de jogos, onde conseguimos planejar tudo com critérios. Tivemos no jogo 14 atletas formados na base do clube na relação e oito atletas terminando a partida dentro de campo. Procuro dizer que qualidade não tem idade. Parabéns a todos envolvidos, seguimos firme, focados nos objetivos traçados. Sete jogos, sete vitórias seguidas em três competições diferentes”, disse em sua conta no Twitter.

Executiuvo do Remo Thiago Gasparino(Ascom/ Coritiba)

VEJA MAIS

A vitória por 2 a 1 do Remo ainda coroou com um gol de um atacante da base. Kanu, fez o gol de empate do Leão, de cabeça e comemorou bastante o primeiro gol como profissional. O trabalho de base do Remo vem ganhando corpo, desde que o clube adquiriu seu Centro de Treinamento, na Ilha do Outeiro, na grande Belém. Administrada pelo diretor Marcelo Bentes junto de Paulinho Araújo, o clube domina a base nos últimos anos, conquistando os títulos estaduais do Sub-17 e Sub-20, além do futebol feminino, em que o Remo é o atual bicampeão. Agora uma nova fase vive o clube, de fortalecer o time principal com a base.