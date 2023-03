FPF divulga datas e horários das partidas de Remo e Paysandu pela sexta rodada do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as datas e horários das partidas de Remo e Paysandu pela sexta rodada do Parazão 2023. De acordo com a entidade, os jogos das duas equipes com mais torcida no estado vão ocorrer no próximo final de semana, nos dias 11 e 12 de março.

Líder da competição, o Remo entrará em campo primeiro na sexta rodada. No sábado (11), às 18h, o Leão encara o Tapajós, no estádio Baenão, em Belém. Já o Paysandu, vice-líder do torneio, entra em campo no dia seguinte, no domingo (12), às 16h, contra o Independente, no Navegantão, em Tucuruí.

Na última quinta rodada, a dupla Re-Pa teve resultados opostos. O Remo se manteve na liderança da competição ao vencer a Tuna Luso, por 2 a 1, neste domingo (5). Já o Paysandu perdeu a invencibilidade na temporada depois de perder para o Caeté, também por 2 a 1, no sábado (4).

Rodada estava incompleta

A FPF já havia divulgado a tabela detalhada da sexta rodada desde o dia 28 de fevereiro. No entanto, no documento inicial não constava as partidas de Remo e Paysandu, que tinham datas e horários indefinidos.

Agora, com as partidas da dupla Re-Pa agendadas, a antepenúltima rodada da primeira fase do torneio está completa. Além das duas partidas, outras quatro completam a ronda de jogos.

Veja as sexta rodada completa

Tuna x São Francisco | 11/03 | 10h | Estádio do Souza

Remo x Tapajós | 11/03 | 18h| Estádio Baenão

Itupiranga x Castanhal | 12/03 | 9h45 | Arena Crocodilo

Cametá x Bragantino | 12/03 | 10h | Parque do Bacurau

Independente x Paysandu | 12/03 | 16h | Estádio Navegantão

Águia x Caeté | 12/03 | 16h | Zinho Oliveira