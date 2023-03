Campeões pelo Remo, Eduardo Ramos elogia Rony pela convocação e dispara: 'magnifico'

O atacante paraense Rony, de 27 anos e que atualmente veste a camisa do Palmeiras-SP, foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, para a disputa de um amistoso, no próximo dia 25, contra o Marrocos, na cidade de Tânger, no Marrocos. Rony surgiu no Remo, em um momento difícil do clube, já que na em 2014 e 2015, o Leão Azul precisava vencer o estadual para garantir o calendário do segundo semestre. Nesse período o jogador atuou ao lado de Eduardo Ramos, meia que depois virou ídolo do Remo. Eduardo conversou com a equipe de O Liberal e relembrou de momentos com o atacante, ainda novinho, nos treinos e no clássico Re-Pa.

O eterno “Camisa 33” do Leão, Eduardo Ramos, que segue em atividade e que busca finalizar a carreira no Remo, falou dos momentos em que Rony iniciou os treinos com a equipe profissional e citou a personalidade do jovem no meio dos atletas mais experientes.

“O Rony em seus primeiros treinos quando surgiu já era algo magnifico, ficávamos assistindo, acompanhando e realmente víamos uma qualidade e um futuro sem igual. Os primeiros jogos, me recordo muito bem do primeiro Re-Pa, uma qualidade absurda, nada muito absurdo do que ele vive hoje, a expectativa era essa, sempre foi um menino de muito talento, muita capacidade e com personalidade”, disse, Eduardo.

Rony vive um momento especial na carreira, tanto marcando gols, quanto dando passes para os companheiros. O jogador já faz parte da história no Palmeiras e é um dos poucos atletas a ter a chancela de ser bicampeão da Copa Libertadores, maior competição do continente. Eduardo Ramos parabenizou Rony e afirmou que mais coisas boas irão acontecer na carreira do atleta.

“Com certeza ainda vai colher grandes coisas na carreira, pois além de merecer é um grande atleta e um excelente jogador. Parabenizar ele e toda a sua família, é um cara que sempre estarei na torcida por coisas boas em sua vida”, falou, Eduardo.

Rony e Eduardo Ramos jogaram juntos nas temporadas de 2014 e 2015 e conquistaram o bicampeonato do Parazão.