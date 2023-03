Em crise, Princesa do Solimões acumula derrotas antes de duelo contra o Paysandu, pela Copa Verde

Nesta quarta-feira (8) os paraenses começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Verde. O primeiro time local a entrar em campo será o Paysandu, que vai até Manacapuru, no Amazonas, onde enfrenta o Princesa do Solimões. As duas equipes fazem uma decisão em partidas de ida e volta, com a segunda programada para o próximo dia 23, na Curuzu. O grande detalhe do confronto é que ambos sofrem com a carga excessiva de jogos e pouco tempo de descanso. Como resultado, fracassos retumbantes foram vistos nos últimos jogos.

Comparado ao Paysandu, o clube amazonense está um pouco mais abatido. O time comandado pelo técnico Aderbal Lana vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Amazonense, diante do Parintins e Amazonas. Na Copa do Brasil, a equipe empatou em 1 a 1 com o Ituano, também em casa. Assim, além de dar adeus à competição nacional, o time saiu da liderança geral no estadual para a terceira posição, ao término da fase classificatória.

Em linhas gerais a situação de ambos é semelhante, no entanto, o Paysandu terá a vantagem de decidir a classificação em casa. Para o primeiro confronto, o Tubarão do Norte não terá a presença de Aleílson, o principal goleador do time, que, em 10 jogos, marcou nada menos que oito gols. Sem tempo para treinar e sem a presença do maior destaque, os jogadores do Princesa terão mesmo que disputar na raça, como disse recentemente o zagueiro e capitão Eric, em entrevista a um portal de notícias local, sobre o duelo desta quarta-feira.

“Vamos descansar, não tem o que fazer. A maratona de jogos tá pesada, começamos a sentir um pouco o desgaste. Mas faz parte, a gente conquistou o calendário e temos que jogar, não tem nada a reclamar. Quarta-feira tem o Paysandu e vamos buscar a vitória aqui dentro”, garantiu o defensor, que terá um adversário também abatido, após perder a invencibilidade para o Caeté, no último domingo, por 2 a 1. A derrota dos bicolores resultou em nada menos que dois atletas dispensados, o lateral-direito Igor Bosel e o lateral-esquerdo Juan Tavares.