FPF divulga datas da 6ª e 7ª rodada do Parazão e Re-Pa continua sem definição; veja

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as datas das partidas válidas pela 6ª e 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. De acordo com a nova definição, a partida entre Castanhal e Remo passa para o estádio do Souza, no mesmo dia em que Paysandu e Tuna Luso jogam na Curuzu. Com isso, a realização do Re-Pa deve ficar mesmo para a oitava e última rodada da fase de grupos.

Pelo menos é o que indica a nova tabela atualizada. A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com uma fonte ligada à Federação, que informou que "Enquanto houver tempo legal para mudança, pode mudar", sem entrar nos detalhes do clássico. A informação deu conta ainda sobre a realização de jogos de Clube do Remo e Paysandu na mesma data e mesma cidade.

A decisão de transferir a partida entre Castanhal e Tuna Luso, da cidade modelo para a capital, pode ser feita, desde que avisada com antecedência. Neste caso específico, "são cinco dias para mudança de hora e estádio na mesma praça", prossegue. Com isso, o Parazão já tem datas definidas até a penúltima rodada, que ainda pode sofrer alterações, enquanto a oitava, onde deve ser realizado o clássico entre Remo e Paysandu, ainda segue no aguardo, dependendo não só do término das obras no Mangueirão, mas também das datas da Copa Verde e Copa do Brasil, competições que as duas equipes disputam simultaneamente.

6º rodada

SAB 18:00 (B) Águia X Caeté - Zinho Oliveira - Marabá/Pa.

SAB 9:45 (A) Itupiranga X Castanhal - Jaime S. Pimentel - Itupiranga/Pa.

DOM 10:00 (B) Cametá X Bragantino - Parque do Bacurau - Cametá/Pa.

SAB 18:00 (A) Remo X Tapajós - Banpará Baenão - Belém/Pa.

DOM 16:00 (C) Independente X Paysandu - Navegantão - Tucuruí/Pa.

SAB 10:00 (C) Tuna X São Francisco - Francisco Vasques - Belém/Pa

7ª rodada