Pressionado após empate, Márcio Fernandes diz que Paysandu sofre com a falta de peças de reposição

Logo após o empate contra o Independente, o técnico Márcio Fernandes demonstrou a mesma insatisfação vista nos últimos jogos, quando o time começou a patinar em campo e teve sérios problemas devido a falta de peças no elenco. Levando em conta apenas o Parazão, o Paysandu vem de uma derrota e um empate, e mesmo figurando na parte de cima da tabela, o nome do treinador já começa a correr pelos bastidores como uma provável queda, caso os resultados se mantenham.

A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal inclusive entrou em contato com o presidente Maurício Ettinger, mas não teve retorno até o fechamento.

Mesmo conseguindo o empate heroico no apagar das luzes, o Paysandu esteve o tempo inteiro atrás no placar. Começou perdendo por 2 a 0, diminuiu na etapa final, mas acabou esfacelado após duas expulsões cruciais, uma delas até impressionou pela recorrência. O zagueiro Bocanegra, que já havia sido expulso na última partida pela Copa Verde, levou novamente o vermelho e deixou o time com um a menos. Na etapa final foi a vez de Genílson levar o vermelho, para a tristeza do técnico.

"São jogadores experientes. Eu não posso acreditar nisso. Jogadores que estiveram em momentos muito maiores, disputando até a Libertadores. São jogadores que têm experiência para suportar. É claro que a camisa do Paysandu é forte, eu não sei o que aconteceu, mas vamos procurar entender e fazer um time competitivo no próximo jogo", revela, sem, no entanto, ter certeza de quem poderá escalar entre os titulares, principalmente na defesa, haja vista o alto número de perdas.

"Não temos Stéfano, Naylhor, Eltinho, Samuel Santos, Genilson, que perdemos, Alex, Bocanegra, que também está fora. São muitos jogadores e às vezes na mesma posição. Hoje temos três zagueiros fora, dois que não podem jogar e um machucado. Só temos o Wanderson e o Iarley, que trouxemos da base. Vamos ver o que podemos recuperar para o próximo jogo", enumera. Por fim, mesmo sem saber do próprio futuro no comando técnico bicolor, Fernandes avaliou o empate como um resultado de superação.

"Do jeito que ficou a partida, tem que entender que foi até certo ponto bom. No início o jogo estava controlado, mas as falhas individuais a gente proporcionou a eles dois gols. E para tirar essa vantagem é complicado, né? Todos os jogos jogamos para vencer. Nem sempre a gente consegue. Estamos em busca disso, mas temos perdido muitos jogadores nas partidas e isso tem prejudicado. A gente não consegue manter uma equipe titular. Se for ver todos os jogos, estaremos sempre com um time alternativo e não titular. É um grupo que temos confiança, mas sabemos que precisa melhorar", finaliza.