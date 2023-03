Com direito a 'ex da lei' Independente e Paysandu fazem reencontro pela 6ª rodada do Parazão; veja

O duelo entre Independente e Paysandu promete ser um dos mais movimentados desta 6ª rodada do Parazão 2023. De um lado, o nono colocado na classificação geral, querendo alavancar de vez a campanha, com olhos perseguindo a classificação à próxima fase, contando com um reforço de peso e muita história do outro lado. Enquanto o Galo Elétrico terá Rafael Oliveira no ataque, o Paysandu persegue a liderança geral do campeonato, que pertence ao maior rival, e chega com um elenco cansado, depois de um empate no Amazonas.

É inegável que o elenco bicolor tem tido maior carga de jogos. Em três competições simultâneas, o Papão tem se virado como pode, administrando uma legião de desfalques, que acaba por desfigurar completamente a ideia inicial do técnico Márcio Fernandes. Contra o Independente não será diferente. O time ainda tem cerca de sete desfalques e diversas dúvidas e algum reforço, como o lateral-esquerdo Eric Vieira, já regularizado.

Se Márcio Fernandes tem dificuldades para montar o time, o Independente está com a casa cheia. Foram quatro reforços no último mês, incluindo o badalado Rafael Oliveira, ex-Paysandu, que estava há dois anos afastado do futebol e retorna junto no Galo Elétrico. Além dele, o técnico Sinomar Naves deve ter a presença do volante Warian Santos, o "Ameixa", ex-Remo com passagem recente pelo Mixto-MT, o meia Lucas Lopeu, também do Mixto-MT e o atacante Bruno Nascimento, vindo do Foz do Iguaçu-PR.

Para o duelo a diretoria do Independente tem investido pesado e lançou uma promoção de ingressos para homenagear as mulheres. Serão 500 ingressos ao valor de R$ 10,00, destinados às torcedoras. A expectativa da direção do clube é para casa cheia. Além disso, para garantir um empenho "extra", o presidente do clube pretende até oferecer o famoso incentivo em forma de "bicho", o "faz-me rir", como corre à boca pequena.

De fato, o Galo Elétrico precisa da vitória para sair dos humildes quatro pontos, conquistados em quatro empates e uma derrota. A campanha irregular causou a saída de Léo Goiano e a entrada de Sinomar Naves, que pediu à diretoria alguns reforços, na tentativa de subir à margem do rio para respirar e tentar uma vaga entre os dois classificados do grupo C. A partida começa a partir das 16 horas e terá transmissão em tempo real pelo Lance a Lance de O Liberal.

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 12 de março

Hora: 16h

Local: Estádio Navegantão

Arbitragem: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Auxiliares: Helcio Araújo Neves e Raimundo Dacio Silva da Costa

Independente: Gauther; Lê Santos, Flávio, Martony, Otávio; Warian Santos, Danúbio, Bruno Lopeu; Flávio Magno, Rafael Oliveira.

Técnico: Sinomar Naves

Paysandu: Thiago Coelho; João Vieira, Henriquez, Wanderson, Juan Pitbull; Jiménez, Rithely, Ricardinho, Hernandez; Bruno Alves, Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes