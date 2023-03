Iarley comemora estreia no profissional do Paysandu e dedica à família: 'Me apoiam em tudo'

Apesar do resultado não ter sido o esperado, o empate entre Princesa do Solimões e Paysandu, pelas quartas de final da Copa Verde reservou um momento único a um dos atletas que estiveram em campo. A partida marcou a estreia profissional do zagueiro Iarley, aos 17 anos. A entrada é o reconhecimento do trabalho, oficializado formalmente no início deste mês, com duração de dois anos. A partir de agora, o zagueiro está à disposição do técnico Márcio Fernandes.

Após a partida, bastante emocionado, Iarley disse ter celebrado um antigo sonho de infância, cuja parte significativa foi vivida nas categorias de base do Paysandu. Além disso, ressaltou o apoio da família, no incentivo e paixão pelo esporte. Para ele o momento é "muito gratificante".

"Foi um momento muito especial na minha vida. Realizei um sonho de criança de poder estrear com essa camisa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Agradeço também à minha família por me apoiar em tudo. É um momento muito gratificante", disse. Iarley foi colocado em campo no lugar de Juan Pitbull, para reforçar o setor defensivo, num momento em que o Paysandu não estava bem em campo.

Sobre o jogo, ele diz que o resultado foi positivo ao clube, pois permite jogar a decisão em casa, no estádio da Curuzu, no próximo dia 23. "Foi um resultado muito bom. Claro, queríamos voltar com uma vitória, mas acho que foi um bom resultado. Agora é descansar para que possamos fazer um excelente trabalho em nossa casa junto com a nossa torcida para poder dar continuidade no nosso objetivo em busca do título da Copa Verde", garante.

Antes disso, no entanto, o Papão da Amazônia terá outro desafio, desta vez pelo Parazão. No domingo, a partir das 16 horas, no estádio Navegantão, em Tucuruí, Independente e Paysandu jogam pela 6ª rodada. Neste período, além do jogo em si, o elenco precisa lidar com as constantes viagens, que contribuem para o intenso desgaste de atletas. Apesar disso, o zagueiro se diz pronto para estragar a festa do Galo Elétrico, que terá a estreia do ex-bicolor Rafael Oliveira.

"A semana está sendo muito corrida. Temos pouco tempo para treinar. Tem sido uma maratona de jogos e o descanso é muito importante. Estamos descansando bastante. Sabemos que é um jogo importante no domingo em Tucuruí. Se Deus quiser vamos fazer um excelente jogo lá e vamos voltar com um resultado positivo", finalizou.