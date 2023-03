Lei do ex? 'Rafa Pop' fará estreia contra o Paysandu e diretoria do Independente anuncia reforços

O Independente de Tucuruí terá um reforço e tanto para a partida deste domingo, pela sexta rodada do Parazão. Disposto a deixar a parte de baixo da tabela, o Galo Elétrico quer casa cheia no Navegantão para apresentar à torcida o grande reforço desta temporada, o atacante Rafael Oliveira, que irá enfrentar o seu ex-clube no retorno ao futebol paraense. O time de Tucuruí é o nono colocado no Parazão, com quatro pontos.

De acordo com o presidente do clube, Rosalvo Fernandes, a entrada do atleta no Parazão dependia apenas do condicionamento físico do atleta, que foi contratado há cerca de um mês. "Ele estava fazendo tratamento, fisioterapia, se preparando. Tentamos jogar ele contra o bragantino, mas não deu. Tentamos colocar contra o Itupiranga e também não deu. Ele vai entrar agora. Vai fazer um mês. Já está no BID", disse Rosalvo, que preparou junto à diretoria uma grande promoção para lotar o Navegantão. Rafael Oliveira tem 35 anos e estava há dois anos sem jogar profissionalmente.

"Os ingressos estão custando R$ 20 reais, e, além disso, fizemos uma promoção para homenagear as mulheres pelo Dia Internacional delas. São 500 ingressos com valor de meia entrada, para estimular a presença feminina nos jogos do Independente. Queremos casa cheia e estamos com uma expectativa muito boa, inclusive com caravanas de outras cidades que já estão confirmadas", garante.

Reforços

Além de Rafael Oliveira, a diretoria do Galo Elétrico anunciou mais três reforços para a sequência do Parazão. Foram contratados o volante Warian Santos, o "Ameixa", conhecido por ser revelado pelas categorias de base do Remo, atualmente no Mixto-MT, o meia Lucas Lopeu, também do Mixto-MT e o atacante Bruno Nascimento, com passagem recente pelo Foz do Iguaçu-PR. Todos eles chegam com contrato de três meses e aguardam a regularização no BID para estrear no Parazão.

Ficha técnica:

Nome: Warian Santos

Idade: 26 anos

Posição: meia

Clubes recentes: Remo, Corinthians, Atlético Goianiense, Sampaio Correa, Mixto

Nome: Lucas Lopeu

Idade: 30 anos

Posição: centroavante

Clubes recentes: Mixto-MT, Pacajus, Sampaio Corrêa, Inter de Limeira, Nacional-AM, Fluminense-PI e Icasa

Nome: Bruno Nascimento

Idade: 27 anos

Posição: meia

Clubes recentes: Foz do Iguaçu, Sergipe, Anapolina, Comercial de Viçosa