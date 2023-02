Sinomar Naves é o novo técnico do Independente Tucuruí para o Parazão 2023

Sinomar Naves está de volta ao Independente Tucuruí e vai ser o técnico da equipe no Parazão 2023. O treinador assume o cargo após a saída de Léo Goiano, que entregou o cargo neste sábado (25), horas após o empate em 2 a 2 do Galo Elétrico com o Bragantino, pela 4ª rodada do estadual. A diretoria do Independente oficializou a troca de comando por meio de postagem nas redes sociais do clube.

O Independente Tucuruí ocupa a 10ª posição na tabela do Parazão, beirando a zona de rebaixamento - caem o 11º e 12º colocados, que hoje são Itupiranga e Tapajós, respetivamente. O Galo tem somente 3 pontos em quatro jogos disputados, sendo três empates e uma derrota.

Currículo

A chegada de Sinomar Naves pode empolgar o torcedor tucuruiense. O técnico tem três títulos do Campeonato Paraense: Paysandu (2005), Independente Tucuruí (2011) e Cametá (2012). A conquita pelo Galo, 12 anos atrás, foi a primeira de um clube do interior, feito inédito até então.

O treinador inicia os trabalhos no Independente na próxima segunda-feira (27) e deve levar consigo quatro novos jogadores para o plantel da equipe. O próximo compromisso do Galo Elétrico pelo estadual será sábado, dia 4 de março, contra o Itupiranga no Navegantão, em Tucuruí.