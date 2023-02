Após empate com Bragantino, Léo Goiano entrega cargo de técnico do Independente de Tucuruí

O técnico Léo Goiano entregou o cargo de técnico do Independente no início da noite deste sábado (25). O anúncio foi feito momentos depois do empate entre o Galo Elétrico e o Bragantino, em 2 a 2, que ocorreu no estádio Navegantão, em Tucuruí, pela quarta rodada do Parazão.

Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Léo Goiano disse que ainda deve se reunir com a direção do clube para acertar detalhes da rescisão contratual. Ele disse que entregou o cargo por não ter "cumprido o dever" estipulado pela presidência no início da temporada.

"Pelo apoio que o presidente tem dado, nós acreditávamos que deveríamos brigar por posições na parte de cima da tabela. Como isso não aconteceu, acreditamos que seja o momento para uma troca. Desejo que o novo comandante possa trazer novo ânimo ao Independente e conseguir bons resultados", disse o treinador.

O Independente amarga uma luta contra a zona de rebaixamento. A equipe do sudeste do estado está na 9ª posição, com apenas dois pontos conquistados em duas partidas. O Galo Elétrico ainda não venceu no torneio deste ano.

Vale destacar que os dois últimos colocados do Parazão - o 11º e o 12º - serão rebaixados à Segunda Divisão do estadual. Já os oito primeiros colocados garantem vaga às oitavas de final do Parazão 2023.

Léo Goiano é figura conhecida do futebol paraense. Antes do Independente, o treinador comandou o Atlético Paraense na Segundinha de 2022 e o próprio Galo Elétrico no Parazão do ano passado. Em 2017, o técnico esteve à frente do Remo por nove partidas.