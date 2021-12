Após conquistar o acesso na Segundinha, técnico Léo Goiano acerta com o Independente de Tucuruí

Fim de ano, fim de mais um ciclo e com ele objetivos alcançados. Essa foi a passagem do técnico Léo Goiano pela equipe do Caeté, clube da cidade de Bragança (PA). O comandante conseguiu levar a agremiação à elite do Campeonato Paraense de 2021 com o vice-campeonato da Segundinha e agora seguirá para a cidade de Tucuruí (PA), onde comandará o Independente durante o Parazão. A informação foi confirmada pelo próprio Léo Goiano ao O Liberal.

“Foi uma competição foi difícil e conseguimos o acesso, mas antes mesmo de acertar com o Caeté, eu já tinha recebido um convite do Independente de Tucuruí. Por isso vou honrar com a minha palavra, terminou o meu vínculo com o Caeté ontem e a partir de janeiro me reapresento no Independente para iniciar o trabalho”, disse.

O técnico Léo Goiano, de 47 anos, já comandou o Galo Elétrico em 2017 e neste mesmo ano esteve à frente do Remo, na disputa da Série C do Brasileirão. No Pará, Léo Goiano também já trabalhou no Parauapebas na temporada 2014.