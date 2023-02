Depois de anunciar retorno, Rafael Oliveira explica mudança de planos e vinda para o Galo Elétrico

Um dos nomes de maior destaque no futebol paraense no início da década passada, o atacante Rafael Oliveira está de volta, agora defendendo as cores do Independente de Tucuruí. Por vários anos, Rafael deu trabalho aos adversários do Paysandu, clube que defendeu em seis temporadas, conquistou títulos e se envolveu em polêmicas extra-campo. Hoje, aos 35 anos, mais experiente e maduro, o atleta quer escrever um novo capítulo de sua história.

Recentemente ele foi anunciado pelo Galo Elétrico, mas ainda não entrou em campo, mesmo regularizado no BID. O motivo para a espera é simples: a última partida dele foi no dia 1º de abril de 2021, pelo Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. Desde então, o atleta segue num hiato profissional e vem treinando para retomar a forma física ideal. Em entrevista para a Rádio Educadora, de Bragança, o jogador comentou os motivos que o trouxeram de volta ao Pará e quais as expectativas para o novo desafio já na reta final da carreira.

Ao ser questionado porque não jogaria contra o Caeté, na partida da última terça-feira, Rafael explicou o afastamento. "Tem que ser um pouco paciente, pelo tempo que eu vinha parado. Estou treinando, estou fazendo o que posso e logo estarei de volta para ajudar a minha equipe e poder dar o meu melhor". 'Rafa Pop' não cravou a data de retorno, mas garantiu que empenho não vai faltar, desde que decidiu retornar ao futebol paraense.

"A motivação [de voltar ao Pará] veio de mim mesmo. Gosto de jogar, mas fiquei um tempo em casa, com a família, minha mãe estava com uns problemas e resolvi ficar um pouco do lado dela. Acabei alongando esse tempo, mas agora estou de volta e motivado. Espero poder estar de volta o mais rápido possível", explica. Em seu novo clube, ele terá o comando técnico de Léo Goiano, além de jogadores experientes, como o goleiro Deola e os zagueiros Martony e Mimica.

Os reforços do Galo Elétrico devem deixar o time mais experiente, na tentativa de elevar a posição do clube na tabela de jogo. Hoje, com três rodadas, o Independente ocupa a segunda posição no grupo C, com dois pontos, atrás do líder Castanhal, que tem cinco. "Acho que é um ambiente bom, importante. Falei para terem paciência porque a vitória vai vir. O time voltar a ter a confiança e voltar a fazer grandes jogos dentro de casa também", conclui.