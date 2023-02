Caeté marca no último minuto e empata com o Independente Turucuí pela 3ª rodada do Parazão 2023

Caeté e Independente empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (15), pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 2023, em confronto eletrizante. Magno, ex-Remo e Paysandu, abriu o placar para o Galo Elétrico, mas Thurram igualou no último lance do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada no Estádio Diogão, em Bragança.

O primeiro gol do jogo, marcado pelo Independente, começou em uma cobrança de falta no meio-campo, cobrada rápida pelo zagueiro Martony. Ele abriu Aquiráz na esquerda, que foi até a linha de fundo e cruzou, com liberdade. Magno apareceu por entre a dupla de zaga do Caeté para desviar para o fundo das redes, superando o goleiro Jhones aos 27 minutos do segundo tempo.

A reta final da partida foi de bastante dificuldade para a arbitragem. Nervosos com a derrota parcial em casa, torcedores e atletas do Caeté pressionaram bastante o trio comandado por Raymar Klemer Rezende Ferreira em razão do elevado número de queda de jogadores do Galo, que geravam paralisações no jogo. A reclamação era de "cera".

O árbitro "respondeu" dando 7 minutos de acréscimos, que foram suficientes para o Caeté encontrar o caminho do gol. No último lance da partida o lateral-esquerdo Werley Capanema cruza da esquerda e Thurram, que é lateral-direito, cabeceou com força e conseguiu o empate.

Classificação

Com o resultado o Independente Tucuruí chegou aos 2 pontos na tabela e subiu para a 8ª colocação. O Caeté, após o empate, chega aos 4 pontos cai para 6º na tabela. A posição dos clubes ainda pode ser alterada até esta quinta-feira, quando Bragantino e Tuna fecham a terceira rodada do estadual.

Próximos compromissos

O Caeté volta a campo apenas no dia 25, contra a Tuna Luso, em Belém. A partida será às 10h da manhã no Souza. Já o Independente volta para a casa e recebe o Bragantino no Navegantão no mesmo dia, mas às 16h.