Márcio Fernandes comenta empate do Paysandu e falta de opções: 'precisamos caprichar mais'

Ao final do jogo, o técnico Márcio Fernandes fez uma avaliação positiva sobre o empate, levando em consideração as dificuldades encontradas diante do Princesa, que teve a maior posse de bola no jogo, mas não conseguiu converter em gols. Do lado bicolor, o comandante disse haver necessidade de ajustes no último passe, quando o time tem a oportunidade de marcar.

"Eu acho que a equipe fez uma partida tranquila, não estávamos sofrendo e tivemos chance para vencer. Erramos finalizações, quase dentro do gol. Agora ficou mais complicado quando perdemos um jogador, ficamos com 10 e eles vieram para cima, fizeram uma certa pressão controlada", define, referindo-se à expulsão de Henriquez Bocanegra, que levou o cartão vermelho após ser advertido com um amarelo no primeiro tempo. "Mesmo com 10 tivemos chance de fazer o gol. Precisamos caprichar mais nesse último passe para conseguir a vitória".

De fato, o Papão continua com sérios problemas na montagem do time, devido ao excesso de jogadores lesionados. Por conta disso, algumas improvisações foram feitas, entre elas a entrada de João Vieira na lateral. "No geral me agradou (João Vieira), mas não vou falar das improvisações. Quando falamos não é pra justificar. Tivemos que improvisar. Os meninos que entraram, fizeram bem em uma posição que não era a deles. Agora temos a volta e dentro da Curuzu temos tudo a vencer", observa.

Fernandes também comentou a entrada de Iarley, que chegou a fazer a função defensiva, após a expulsão do companheiro. "Gostei dele. Teve que entrar improvisado, até porque o Pitbull já tinha tomado cartão e ficou perigoso. Então nós trocamos. O jogador que poderia ajudar ali era ele e entrou bem. Com o Bocanegra fora, ele passou para a zaga e deu conta. Os meninos estão entrando bem. Pitbull, Eric, Iarley, tudo garotos da base que estão tendo chances", ressalta.

No segundo tempo, quando o jogo caminhava para o empate, o treinador colocou Vicente, que deu um gás no time e criou a melhor oportunidade do jogo, ao desferir um belo chute no travessão do arqueiro Waldson. "Ele é um menino que vem trabalhando lutando pelo seu espaço e teve duas oportunidades. Foram chutes bonitos e a bola teima em não entrar. Uma hora sai. Espero que ele faça esse gol, está ansioso para isso", avisa o comandante, que reclamou ainda da viagem de volta e das condições do estádio Gilberto Mestrinho.

"Não temos tempo para trabalhar. Um jogo em cima de outro, recuperação. Vamos viajar por uma hora e meia sem água, sem que os nossos jogadores possam tomar banho. Terão que ir com a roupa do corpo. É tudo cansativo. Em pleno 2023 não dá para acontecer mais isso", critica. Agora, o Papão terá outro compromisso fora de casa, contra o Independente, pela sexta rodada do Parazão. Até lá, ele espera contar com alguns dos lesionados e, quem sabe, com reforços após as saídas de Igor Bosel e Juan Tavares.

"Estamos sempre atentos ao mercado para trazer, com a saída do Juan e Tavares abriu lacunas para trazer um jogador da posição. Estamos com dificuldade de contusões, a defesa toda de fora. Isso atrapalha um pouco, ainda mais com jogos em cima, recuperação quase zero. É fazer o melhor para o Paysandu e ser feliz nas colocações de alguns jogadores", encerra.