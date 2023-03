Com estreia de lateral, Paysandu define escalação titular contra o Independente, pelo Parazão 2023

O técnico Márcio Fernandes confirmou o time titular que vai a campo hoje, contra o Independente Tucuruí, pela 6ª rodada do Parazão 2023. O comandante bicolor vai promover uma estreia: Eric Vieira, contratado no último 1ª junto ao Cordino, do Maranhão, vai começar jogando diante do Galo Elétrico.

Eric Vieira tem 22 anos e vou contratado no começo do mês, mas só conseguiu ser regularizado na última quarta-feira, dia 8. Ele faz a lateral-esquerda no lugar de Eltinho, contratado ainda no final do ano pasado para ser o titular, mas que tem tido contínuos problemas físicos e está sob os cuidados do departamento médico bicolor.

Ainda de acordo com a escalação divulgada pelo Papão, a lateral-direita ficará a cargo do volante paraguaio Jimenez, já que Samuel Santos segue contundido e Igor Bosel foi dispensado há uma semana.

Escalação completa: veja o time titular do Paysandu

1. Thiago Coelho

17. Jimenez

3. Henríquez Bocanegra

30. Genilson

32. Eric Vieira

16. João Vieira

14. Rithely

8. Ricardinho

38. João Pedro

25. Bruno Alves

9. Mário Sérgio

Outra novidade no Papão é o retorno do zagueiro Genilson, capitão do time. Ele sofreu uma fratura no nariz há cerca de 15 dias e já reúne condições de jogo, mas atuará com uma máscara de proteção especial no rosto.