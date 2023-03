Novo lateral do Paysandu, Edílson comenta saída do antecessor Bosel: 'Infelizmente não aconteceu'

O lateral-direito Edílson foi uma das últimas contratações do Paysandu para a continuidade da temporada de 2023. Já em Belém e integrado ao elenco, o jogador tem a missão de suprir uma demanda muito importante na ala direita do time, por onde o clube andou facilitando a vida dos adversários nos últimos jogos.

Edilson Júnior tem 27 anos e disputou recentemente o Campeonato Catarinense pelo Concórdia-SC. O jogador atuou nos dois últimos anos na Série B do Brasileiro pelo Brusque-SC. O retrospecto em bom nível, segundo ele, foi um dos fatores que referendou a vinda ao bicolor paraense.

"Acredito que eu não caí aqui de paraquedas, não sou fruto do acaso. Obviamente que foram frutos das minhas experiências nos clubes onde passei. O Brusque, onde fui vitorioso, consegui conquistar tudo no estádio, graças a Deus. Vim para cá um jogador mais maduro, experiente e isso me ajudou bastante", acredita.

Apesar de ter chegado em um momento delicado, ele prefere entender que não há pressão maior ou menor, mas sim compromissos assumidos por quem joga profissionalmente. "Eu não gosto da palavra pressão porque jogar futebol em si traz uma responsabilidade de vestir essa camisa e essa carga aumenta. Tendo um, dois ou três na briga pela vaga, não importa. É óbvio que eu me cobro, e tem muitos jogadores de qualidade, então não tem nada de absoluto", reforça.

O atleta comentou ainda a saída de Bosel, que resultou na própria vinda ao clube. "O colega tem sua história, sua qualidade, infelizmente não aconteceu. Quem sou eu para falar dele? No futebol faz parte, em alguns lugares você dá certo e em outros não. Foi uma decisão do clube e eu posso dizer que cheguei para fazer o meu melhor".

Já em Belém, Edílson disse ter encontrado um elenco robusto e centrado, indiferente às críticas. "Eu peguei um elenco onde há cobrança, normal para um clube como o Paysandu. Mas eu encontrei um grupo unido, unificado, do bem, pessoas de qualidade que me receberam bem; Não senti pressão, nenhum momento agitado. Ao contrário. O pessoal está muito dedicado honrando a camisa do Paysandu".

Durante sua passagem pelo Brusque, de 2018 a 2022, ele conquistou o Campeonato Catarinense, a Copa Santa Catarina e a Recopa Catarinense. "Eu vim aqui para desenvolver o meu futebol na sua totalidade. Estou feliz com esse desafio e essa oportunidade tida no Paysandu. O meu maior desejo é que dê certo. Estou preparado. Fiz uma boa pré temporada, vinha jogando, me sinto bem, sem dúvida", encerra.

Edílson terá a companhia de um ex-colega dos tempos de Audax, em 2015, quando atuou junto ao também contratado atacante Vinícius Leite.