Atacante Vinícius Leite fala do retorno ao Paysandu, Belém e do amor que possui pelo clube: vídeo

O Paysandu oficializou a contratação do atacante Vinícius Leite, que retorna ao Papão após três anos. O desembarque ocorreu nesta terça-feira, como havia adiantado O Liberal na semana passada. O jogador chega ao clube paraense em um momento conturbado, de muita cobrança por parte da torcida por resultados, mas, acima de tudo, por um melhor futebol em campo. Vinícius deixou um recado à Fiel Bicolor nas redes sociais do clube e disse estar feliz e motivado em retornar ao clube alviceleste.

“Estou muito feliz de estar voltando para casa, para cidade que eu gosto e o clube que aprendi a amar. Podem ter certeza que darei o melhor em campo, para conquistar todos os objetivos esse ano”. ,

Uma das prioridades da diretoria do Paysandu para o restante da temporada, Vinícius Leite também passava por um momento conturbado no seu ex-clube, o Vila Nova-GO, que foi eliminado do Campeonato Goiano e também da Copa do Brasil, isso possibilitou o retorno do jogador ao Papão.

Viníciuis Leite jogando pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu)

O jogador vem de disputas das Séries A e B do Brasileirão. O atacante jogou a elite do futebol brasileiro pelo Avaí-SC, em 2022, além de ter disputado as Séries B pelo próprio clube catarinense em 2020 e 2021. Outro clube que defendeu na disputa da Segundona foi o Grêmio Novorizontino-SP, no ano passado. Com a camisa do Vila Nova-GO, seu último clube, Vinícius Leite esteve em campo 13 vezes e não marcou gols.

Na passagem que teve pelo Paysandu nos anos de 2019 e 2020, Vinícius Leite realizou 64 jogos, conquistou um título do Parazão em 2020 e balançou as redes nove vezes.