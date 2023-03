De volta: atacante Vinícius Leite deve se apresentar ao Paysandu na próxima semana

O atacante Vinícius Leite está a caminho do Paysandu e deve desembarcar em Belém possivelmente na próxima terça-feira (14) para assinar um contrato de dois anos com o Papão. É o que apurou o núcleo de esportes de O Liberal junto a fontes. O jogador retorna à Curuzu após cerca de três anos.

Neste período, Vinícius Leite passou por três clubes: Avaí (2020 a 2022), Grêmio Novorizontino (2022) e Vila Nova (2023), onde estava disputando o Campeonato Goiano. Natural de Iporã, em Goiás, Vini Leite pode atuar pelas pontas e no meio-campo.

Assista lances de Vinícius Leite pelo Avaí:

Pa passagem do jogador de 29 anos pelo Paysandu durou aproximadamente duas temporadas, entre 2019 e 2020, período em que acumulou 64 jogos e 9 gols. Ele deve destaque atuando ao lado de um ídolo da história recente do Papão, o também atacante Nicolas. A parceria entre os dois rendeu um título estadual e o vice da Copa Verde de 2019.

Recuperação

Atualmente, o Paysandu passa por um momento de baixa neste início de temporada. O clube perdeu no último final de semana para o Caeté, no Parazão 2023; e empatou o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde com o Princesa de Solimões-AM, em 0 a 0, em Manacapuru, no Amazonas.

O grande número de desfalques, principalmente no setor ofensivo, tem atrapalhado o desempenho da equipe comandada por Márcio Fernandes. Isso porque na lista de problemas clínicos estão os atacantes Stéfano Pinho e Alex Matos, que serão concorrentes de posição de Vinícius Leite.

Jejum de gols

Vinícius Leite também retorna à Curuzu em busca de uma retomada na carreira. Nas duas últimas duas temporadas o atacante de lado de campo não acumula números expressivos. Em 2022 foram 16 jogos pelo Avaí e 8 pelo Novorizontino, sem gols marcados.

Este ano, no Vila Nova, Vinícius fez 12 jogos e também passou em branco. O último gol marcado pelo jogador aconteceu em 23 de maio de 2021, na vitória do Avaí por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no jogo de ida da final do Campeonato Catarinense.