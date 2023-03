Assista lances do atacante Vinícius Leite, possível novo reforço do Paysandu para 2023

O atacante Vinícius Leite parece estar próximo de acertar o retorno ao Paysandu. De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, as tratativas para contratar o atleta estão avançadas. A expectativa é de que o Bicola anuncie o jogador de 29 anos nas próximas horas.

Vinícius Leite atuou no Paysandu em 2019 e 2020 e, desde então, tem rodado por equipes da Série B do Brasileirão. Devido a distância, o torcedor paraense pode ter se esquecido do bom futebol do ponta. Por conta disso, apresentamos um vídeo com os melhores lances do atleta no ano de 2022, quando ele defendeu Avaí e Novorizontino.

Veja os lances de Vinícius Leite